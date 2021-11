PS5-Hacker erreichen ersten Meilenstein und dringen weit in das System ein

Der Hackergruppe fail0verflow ist es nun gelungen, einen ersten großen Erfolg bei der Entschlüsselung der Firmware der PS5 zu erreichen. Doch nicht nur der Hackergruppe ist ein Durchbruch gelungen, auch Andy Nguyen alias TheFloW, der selbst Security-Entwickler bei Google ist, konnte tiefer in das System eindringen und neue Erkenntnisse zur PS5 gewinnen.

Hacker erlangen symmetrische Root Keys

Was ist passiert? Auf Twitter veröffentlicht die Hackergruppe fail0verflow ein Bild eines offenbar unverschlüsselten Hex-Dumps der PS5, also Daten des hexadezimalen Zahlensystems. Die Gruppe gibt an, dass sie den Zugriff auf alle symmetrischen Root-Keys der PS5 habe, die für den Zugriff auf die unverschlüsselte Firmware verantwortlich sind:

Und was soll das bringen? Die symmetrischen Root-Keys sind wichtig, weil sie es Hackern ermöglichen, sämtliche Dateien einschließlich der Firmware der PS5 zu entschlüsseln. Das bedeutet, dass es den Hackern irgendwann möglich sein könnte, eigene Software oder Raubkopien von PS-Titeln auf der Konsole zu starten.

Außerdem ist es der Gruppe nun möglich, sämtliche Firmware-Updates auszuwerten und so beispielsweise zukünftige Features der PS5 im Voraus zu sehen. Zwar hat die Hackergruppe noch keinen vollständigen Zugriff auf die PS5-Konsole, doch mit diesem Schritt ist es ihnen gelungen, sehr weit in das PS5-System vorzudringen.

Weiterer Treffer von Google-Entwickler

Einen weiteren Erfolg, der unabhängig von den Aktivitäten von fail0verflow ist, erzielte Andy Nguyen. Er postete ebenfalls ein Bild auf Twitter, das einen Screenshot der PS5 Share-Funktion zeigt. Auf diesem ist das Einstellungen-Menü der PS5 zu sehen, allerdings mit einem kleinen Zusatz:

Was ist daran so besonders? Dem Hacker ist es gelungen, das Debug-Menü der PS5 freizuschalten. Das Debug-Menü ist eigentlich nur für Spiele-Entwicklerteams gedacht, die nähere Informationen zur Hard- und Software erhalten wollen, um ihre Spiele dafür anzupassen.

Doch in den Kommentaren hat Ngyuen bereits bekräftigt, dass er keine Absichten habe, den Exploit zu veröffentlichen. Vermutlich wird er Sony bereits auf die Sicherheitslücke hingewiesen haben, damit das Entwicklerteam eine Lösung dafür suchen kann.

PS5-Jailbreak könnte kommen

Bis die Konsole vollständig entschlüsselt wird, dauert es wohl noch eine Weile. Allerdings handelt es sich bei der Hackergruppe fail0verflow um Profis, sodass wir davon ausgehen können, dass sie mit der Entschlüsselung der PS5 nicht locker lassen werden.

Ihnen ist es bereits gelungen, die Nintendo Switch vollständig zu hacken und den Jailbreak-Exploit zu veröffentlichen. Einem Hacker der Gruppe ist es in der Vergangenheit auch schon gelungen, die PS3 zu knacken. Wir dürfen also gespannt sein, wann es so weit sein wird, bis die PS5 vollständig entschlüsselt wurde.

Was haltet ihr vom Vorgehen der PS5-Hacker?