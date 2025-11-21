  • Anzeige

PS5-Handheld jetzt im Black-Friday-Angebot: Den PlayStation Portal Remote Player gibt's nirgendwo günstiger als hier!

Gerade könnt ihr jede Menge PS5-Hardware günstiger abstauben, darunter auch PlayStation Portal. Wir haben euch das beste Black-Friday-Angebot mit dem PS5-Handheld herausgesucht.

21.11.2025 | 16:37 Uhr


Durch den Black Friday Sale könnt ihr euch gerade eine riesige Auswahl an PS5-Spielen und PS5-Hardware günstiger schnappen, unter anderem bei Amazon und bei MediaMarkt. Sogar den PlayStation Portal Remote Player gibt es günstiger. Der Rabatt fällt hier zwar nicht so groß aus wie bei den anderen PS5-Deals, aber bei dem erstaunlich preisstabilen PS5-Handheld ist jeder Preisnachlass eine kleine Überraschung

Das günstigste Angebot gibt es aktuell laut Vergleichsplattform hier bei Galaxus, der Händler ist knapp 10€ günstiger als Konkurrenten wie Amazon, und das bei ebenfalls kostenlosem Versand:

PlayStation Portal PS5-Handheld im Black-Friday-Angebot sichern!

Galaxus hatte allerdings schon zum Start des Deals nur 100 Exemplare auf Lager, von denen jetzt schon einige weg sind. Ihr habt also vermutlich nicht viel Zeit. Falls das Angebot bereits ausverkauft ist, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr den PlayStation Portal Remote Player für ein paar Euro mehr auch bei Amazon und bei MediaMarkt bekommen:

Wie schon gesagt, könnt ihr neben PlayStation Portal jetzt auch noch viele weitere Black-Friday-Angebote rund um die PS5 abstauben. Den Überblick über die Deals bei Amazon findet ihr hier:

Amazon Black Friday Sale: PS5-Angebote im Überblick

PS5-Handheld PlayStation Portal: Spielt PS5-Spiele gemütlich im Bett!

Video starten 0:34 PlayStation Portal - Der PS5-Handheld im Trailer im Trailer

Der PlayStation Portal Remote Player ist ein Streaming-Handheld, der dazu da ist, dass ihr eure PS5-Spiele nicht mehr am Fernseher oder Monitor spielen müsst, sondern sie in jedes Zimmer eurer Wohnung mitnehmen und beispielsweise abends gemütlich im Bett spielen könnt. Die Spiele werden dazu per WLAN von eurer PS5-Konsole auf den Remote Player gestreamt.

PS5-Handheld PlayStation Portal jetzt günstiger abstauben!

Das bedeutet natürlich, dass es sich bei PlayStation Portal nicht um eine eigenständige Handheld-Konsole handelt. Ihr braucht weiterhin zwingend eine PS5-Konsole, sonst ist der Handheld weitestgehend nutzlos. Immerhin ist der PlayStation Portal Remote Player hochwertig verarbeitet und bietet eine gute Ergonomie. Die fest verbauten Controller sind im Grund zwei Hälften eines DualSense Controllers und bieten euch somit dasselbe Spielgefühl, das ihr auch direkt an der PS5 bekommt.

Mit dem PlayStation Portal PS5-Handheld spielt ihr ganz gemütlich im Liegen. Mit dem PlayStation Portal PS5-Handheld spielt ihr ganz gemütlich im Liegen.

Auch die typischen DualSense-Features wie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, die für mehr Immersion sorgen, sind mit dabei. Ansonsten bietet der PlayStation Portal Remote Player grundsolide, aber nicht sonderlich spektakuläre Technik. Das 8-Zoll-Display verfügt über eine Auflösung von 1080p und unterstützt Touch-Steuerung. Die Akkulaufzeit liegt bei circa fünf Stunden. Reduziert ihr die Helligkeit deutlich, können es ein paar Stunden mehr sein.

Jetzt PlayStation Portal schnappen und PS5-Spiele im Bett zocken!
Weitere aktuelle Angebote:
Xbox Controller jetzt im Black-Friday-Angebot: Noch günstiger wird das Microsoft-Gamepad wohl nicht mehr!
von GamePro Deals
Tausende Switch 2- und Switch-Spiele im Angebot: Hits von Zelda bis Mario jetzt zum Sparpreis im Nintendo eShop Black Friday Sale abstauben!
Diese PS5-Spiele gibt's ab heute im Black-Friday-Angebot: Die 10 besten Deals von Spider-Man 2 bis Gran Turismo 7
von GamePro Deals
PS5-Handheld jetzt im Black-Friday-Angebot: Den PlayStation Portal Remote Player gibt's nirgendwo günstiger als hier!

