Playstation 5 am Black Friday: Vor diesem Angebot sollte sich die Konkurrenz in Acht nehmen!

Die Black Week ist im vollen Gange und die verschiedenen Online-Shops überschlagen sich mit Angeboten über Angeboten. Wer scharf auf eine PS5 ist, sollte aber nur bei einem Shop zuschlagen

GamePro Deals , Elias Mohr
21.11.2025 | 09:03 Uhr


zum Shop

Die Playstation ist bei Coolblue jetzt günstiger, als in anderen Shops. Die Playstation ist bei Coolblue jetzt günstiger, als in anderen Shops.

Nur weil Amazon die meisten Angebote zur Black Week raushaut, heißt das nicht automatisch, dass es auch die Besten sind. Es kann sich durchaus lohnen, sich auch in anderen Shops umzuschauen. Bei Coolblue bekommt ihr gerade etwa die Playstation 5 ein ganzes Stück günstiger als bei Amazon, MediaMarkt oder anderen Shops.

Schnappt euch hier die PS5 besonders günstig

Coolblue verscherbelt die PS5 jetzt besonders günstig

So günstig gab es die Konsole schon lange nicht mehr: Die Playstation 5 mit Laufwerk kostet momentan bei Coolblue läppische 439 €. Selbst Amazon kommt bei diesem Preis nicht mehr mit. Auch die PS5 digital Edition ohne Laufwerk ist stark reduziert. Die perfekte Gelegenheit, sich die Konsole als Weihnachtsgeschenk zu schnappen, oder sich selbst die kalte Jahreszeit mit starken PS5-Spiele zu vertreiben, von denen auch einige am Black Friday reduziert sind.

PS5-Spiele reduziert
PS5-Spiele im Amazon Black Friday Sale: Von Battlefield 6 bis Borderlands 4 – Diese 12 Top-Angebote laufen schon!
von GamePro Deals
PS5-Spiele im Amazon Black Friday Sale: Von Battlefield 6 bis Borderlands 4 – Diese 12 Top-Angebote laufen schon!

Ich persönlich hoffe ja stark, dass sich noch ein Angebot zu Ghost of Yotei blicken lässt, das sieht nicht nur wahnsinnig schön aus, sondern ist aus meiner Sicht auch das perfekte Spiel für die langen Wintertage, in denen man die Couch nur in absoluten Ausnahmefällen verlassen möchte.

Video starten 10:27 Ghost of Yotei will das Gegenteil von Assassin's Creed sein und Open World wieder spannend machen!

Jetzt die PS5 Disk Edition bei Coolblue sichern! Jetzt die PS5 Digital Edition bei Coolblue sichern!

TVs, Kopfhörer und Controller: Der Black Friday bei Coolblue kann sich sehen lassen

Neben den heißen Angeboten für die Playstation 5 hat Coolblue auch noch einige andere Preiskracher im Sortiment, unter anderem den DualSense Controller für die PS5, aber auch Fernseher, Gaming-Monitore, Kopfhörer und vieles mehr. Ein Blick lohnt sich also, denn nicht nur die PS5 könnt ihr zu historisch niedrigen Preisen dort abstauben, sondern jede Menge andere Tech auch.

Diesen schicken DualSense Controller bekommt ihr am Black Friday mit einem satten Rabatt. Diesen schicken DualSense Controller bekommt ihr am Black Friday mit einem satten Rabatt.

Hier eine kleine Übersicht mit den stärksten gerade laufenden Black Friday-Angeboten bei Coolblue:

Mehr zum Black Friday
Den DualSense PS5-Controller gibt's endlich wieder günstig: Jetzt schnell zuschlagen, bevor die Black-Friday-Angebote weg sind!
von GamePro Deals
Soundbars am Black Friday: Diese Soundkracher solltet ihr euch nicht entgehen lassen!
von GamePro Deals
100 Zoll QLED 4K-TV im Angebot: Der größte Fernseher im Amazon Black Friday Sale ist ein echtes Schnäppchen!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 33 Minuten

Playstation 5 am Black Friday: Vor diesem Angebot sollte sich die Konkurrenz in Acht nehmen!

vor 2 Stunden

Den DualSense PS5-Controller gibt's endlich wieder günstig: Jetzt schnell zuschlagen, bevor die Black-Friday-Angebote weg sind!

vor 13 Stunden

Soundbars am Black Friday: Diese Soundkracher solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

vor 16 Stunden

100 Zoll QLED 4K-TV im Angebot: Der größte Fernseher im Amazon Black Friday Sale ist ein echtes Schnäppchen!

vor 17 Stunden

50-Megapixel-Kamera mit OIS, 6.000mAh-Akku und jetzt stark reduziert: Ein Handy-Geheimtipp lässt die Konkurrenz erzittern!
mehr anzeigen