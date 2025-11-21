Playstation 5 am Black Friday: Vor diesem Angebot sollte sich die Konkurrenz in Acht nehmen!

Die Playstation ist bei Coolblue jetzt günstiger, als in anderen Shops.

Nur weil Amazon die meisten Angebote zur Black Week raushaut, heißt das nicht automatisch, dass es auch die Besten sind. Es kann sich durchaus lohnen, sich auch in anderen Shops umzuschauen. Bei Coolblue bekommt ihr gerade etwa die Playstation 5 ein ganzes Stück günstiger als bei Amazon, MediaMarkt oder anderen Shops.

Coolblue verscherbelt die PS5 jetzt besonders günstig

So günstig gab es die Konsole schon lange nicht mehr: Die Playstation 5 mit Laufwerk kostet momentan bei Coolblue läppische 439 €. Selbst Amazon kommt bei diesem Preis nicht mehr mit. Auch die PS5 digital Edition ohne Laufwerk ist stark reduziert. Die perfekte Gelegenheit, sich die Konsole als Weihnachtsgeschenk zu schnappen, oder sich selbst die kalte Jahreszeit mit starken PS5-Spiele zu vertreiben, von denen auch einige am Black Friday reduziert sind.

Ich persönlich hoffe ja stark, dass sich noch ein Angebot zu Ghost of Yotei blicken lässt, das sieht nicht nur wahnsinnig schön aus, sondern ist aus meiner Sicht auch das perfekte Spiel für die langen Wintertage, in denen man die Couch nur in absoluten Ausnahmefällen verlassen möchte.

10:27 Ghost of Yotei will das Gegenteil von Assassin's Creed sein und Open World wieder spannend machen!

TVs, Kopfhörer und Controller: Der Black Friday bei Coolblue kann sich sehen lassen

Neben den heißen Angeboten für die Playstation 5 hat Coolblue auch noch einige andere Preiskracher im Sortiment, unter anderem den DualSense Controller für die PS5, aber auch Fernseher, Gaming-Monitore, Kopfhörer und vieles mehr. Ein Blick lohnt sich also, denn nicht nur die PS5 könnt ihr zu historisch niedrigen Preisen dort abstauben, sondern jede Menge andere Tech auch.

Diesen schicken DualSense Controller bekommt ihr am Black Friday mit einem satten Rabatt.

Hier eine kleine Übersicht mit den stärksten gerade laufenden Black Friday-Angeboten bei Coolblue: