Diese PS5-Spiele gibt's ab heute im Black-Friday-Angebot: Die 10 besten Deals von Spider-Man 2 bis Gran Turismo 7

Die PS5-Angebote zum Black Friday 2025 wurden gestartet: Ab jetzt gibt es neben Konsolen und Zubehör auch exklusive PS5-Spiele wie Spider-Man 2 oder Astro Bot im Sale!

21.11.2025 | 13:22 Uhr


Ab jetzt gibt es endlich auch die großen, exklusiven PS5-Spiele im Black-Friday-Angebot.

Jetzt sind endlich auch die großen PS5-Exklusivspiele in den Black Friday Sale gestartet: Durch eine Sony-Aktion, an der sich viele große Händler beteiligen, könnt ihr jetzt Hits von Marvel's Spider-Man 2 über Gran Turismo 7 bis God of War: Ragnarök günstig abstauben. Bei Amazon, wo die Nachfrage wie üblich besonders groß ist, sind die ersten Deals leider schon wieder ausverkauft. Was noch übrig ist, findet ihr hier:

Bei anderen Händlern, etwa bei MediaMarkt und bei Otto, findet ihr noch viele der Spiele, die bei Amazon bereits vergriffen sind. Da die Preise nicht überall gleich sind, ist es ohnehin eine gute Idee, die Deals aller drei Händler zu vergleichen. Hier haben wir euch die zehn besten Angebote herausgesucht, die wir aktuell bei den drei Shops finden konnten:

Offiziell sollen die Deals zwar bis zum Cyber Monday am 1. Dezember laufen, doch wie das Beispiel von Amazon schon zeigt, können auch die Angebote aus dieser Liste natürlich jederzeit schon früher ausverkauft sein. Also solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Weitere PS5-Spiele im Angebot: Clair Obscur, Kingdome Come 2 und mehr

Video starten 12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Neben den großen PS5-Exklusivhits gibt es insbesondere bei Amazon und MediaMarkt auch noch viele weitere PS5-Spiele im Angebot. Beide Händler haben in den letzten Stunden noch einmal viele neue Deals gestartet, obwohl ihre Sales schon länger laufen. Unter anderem könnt ihr euch den Überraschungshit Clair Obscur: Expedition 33 und das Open-World-Meisterwerk Kingdom Come: Deliverance 2 günstiger schnappen. Die Übersicht über die reduzierten PS5-Spiele bei beiden Händlern findet ihr hier:

Mass Effect, Drachen und Harry Potter-Fanfiction: Das sind die besten Bücher-Angebote am Black Friday!
von Elias Mohr
Die PS5 Pro gibt's jetzt im Black-Friday-Angebot: Günstiger wird die High-End-Konsole vor Weihnachten wohl nicht mehr!
von GamePro Deals
Playstation 5 am Black Friday: Vor diesem Angebot sollte sich die Konkurrenz in Acht nehmen!
von GamePro Deals
