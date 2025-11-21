Die PS5 Pro gibt's jetzt im Black-Friday-Angebot: Günstiger wird die High-End-Konsole vor Weihnachten wohl nicht mehr!

Ab jetzt könnt ihr euch die PlayStation 5 Pro im Black-Friday-Angebot schnappen, sogar inklusive Spiel.

Die PlayStation Black-Friday-Angebote wurden gestartet: Ab heute gibt es bei verschiedenen Händlern PS5-Konsolen, PS5-Zubehör und natürlich auch PS5-Spiele zu teils stark reduzierten Preisen. Unter den neuen PS5-Angeboten bei Amazon findet ihr beispielsweise die PS5 Pro, die leistungsstarke Konsole bekommt ihr sowohl einzeln als auch inklusive EA Sports FC 26 zum Top-Preis:

Wenn ihr euch die Konsole zu Weihnachten sichern wollt, solltet ihr besser jetzt zuschlagen, denn es ist unwahrscheinlich, dass der Preis noch viel tiefer sinkt. Falls der Deal bei Amazon schon ausverkauft sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, findet ihr das Angebot übrigens auch bei vielen anderen Händlern:

Neben Konsolen wurden heute, wie gesagt, noch viele weitere PS5-Angebote gestartet, darunter etwa der DualSense PS5-Controller, das PlayStation VR2 Headset und zahlreiche exklusive PS5-Spiele wie Marvel’s Spider-Man 2 oder Astro Bot. Die Übersicht über die Angebote bei Amazon findet ihr hier:

Auch PS5 Slim im Angebot: Lohnt sich die PS5 Pro trotzdem?

Die PS5 Pro ist zwar deutlich besser als die PS5 Slim, doch Letztere ist so viel günstiger, dass sie für viele dennoch die bessere Alternative sein könnte.

Neben der PS5 Pro könnt ihr durch die Sony-Aktion aktuell auch die PS5 Slim im Black-Friday-Angebot abstauben, bei den meisten beteiligten Händlern liegt der Preis für die Version mit Disc-Laufwerk bei 449€ (UVP: 549,99€) und für die PS5 Slim Digital Edition bei 349€ (UVP: 499,99€), und zwar jeweils inklusive EA Sports FC 26. Hier geht's zu den Amazon-Angeboten:

Die PS5 Pro ist also trotz des aktuellen Rabatts etwa doppelt so teuer wie die PS5 Slim Digital. Trotzdem kann sich der Aufpreis lohnen, wenn ihr eure PS5-Spiele in größtmöglicher Grafikpracht oder mit möglichst vielen FPS erleben wollt. Schließlich bietet die Konsole im Schnitt ungefähr 40 Prozent mehr Leistung als die PS5 Slim, insbesondere bei realistischen Lichtspiegelungen per Raytracing schneidet sie viel besser ab.

Wenn euch die Grafik jedoch gar nicht so wichtig ist und ihr nicht so sehr auf die Details achtet, solltet ihr euch schon überlegen, ob ihr den Aufpreis wirklich zahlen wollt. Schließlich sehen PS5-Spiele auch mit der PS5 Slim immer noch hübsch aus, und das zu einem sehr viel günstigeren Preis.