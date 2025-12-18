Kurz vor Weihnachten: Amazon senkt den Preis auf alle Kindle-Modelle enorm

Auch für Comic-Lesende bietet Amazon einen passenden Kindle mit Farb-Display an.

Mittlerweile hat Amazon eine große Auswahl an verschiedensten E-Reader-Modellen, die alle mit ihren eigenen Vorteilen daherkommen und für andere Zielgruppen interessant sind. Und gerade läuft eine Sale-Aktion, bei der alle Kindle von Amazon reduziert sind. Wir stellen euch die einzelnen Modelle vor, damit ihr den für euch passenden E-Reader findet.

Der klassische Kindle: Ein gutes Einsteiger-Modell

Der Standard-Kindle überzeugt vor allem durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und sein leichtes Gewicht, wodurch er gerade auf Reisen sehr angenehm ist. Er bietet allerdings wenig Zusatzfunktionen und hat mit 6 Zoll auch ein eher kleines Display.

Dieser E-Reader ist etwas für euch, wenn:

Ihr euren E-Reader eher seltener verwenden wollt

Es euch ausreicht, nur normale Bücher lesen zu können

Ihr auf der Suche nach einem günstigen Modell seid

Ein E-Reader für euch vor allem kompakt und leicht sein muss

Mein persönlicher Favorit: Der Kindle Paperwhite

Der Kindle Paperwhite wird für die meisten von euch die beste Wahl aus den Amazon-E-Readern sein.

Quasi die Weiterentwicklung des Standard-Modells. Das Display ist größer und der Kindle Paperwhite ist insgesamt schneller unterwegs. Zudem könnt ihr die Farbtemperatur des Displays verstellen. So könnt ihr sowohl bei viel, als auch wenig Licht alles gut erkennen und überanstrengt eure Augen nicht. Die Akkulaufzeit kann sich mit 12 Wochen ebenfalls sehen lassen und der interne Speicher ist mit 32 GB doppelt so groß, wie beim normalen Kindle.

Dieser E-Reader ist etwas für euch, wenn:

Ihr einen besonders schnellen E-Reader haben wollt

Ihr in sämtlichen Situationen das perfekte Lese-Erlebnis haben wollt

Ihr Euch meine persönliche Empfehlung zulegen wollt.

Für alle, die es bunt mögen: der Kindle Colorsoft

E-Reader mit Farbdisplay sind immer noch eine etwas kleinere Nische, auch wenn es natürlich toll ist, die hübschen Buchcover auch auf dem E-Ink-Display in Farbe betrachten zu können. Personen, die Comics lesen, oder mit ihren Kindern Bilderbücher auf dem Gerät anschauen wollen, kommen um ein Gerät mit Farbdarstellung hingegen nicht herum und der Kindle Colorsoft bringt noch eine ganze Menge mehr mit, wie etwa ein Frontlicht mit automatischer Anpassung und kabellosem Aufladen.

Wer die neuesten Comics von Marvel oder DC digital lesen will, für den ist der Kindle Colorsoft genau das Richtige.

Allerdings sind viele dieser Extras der Signature Edition vorbehalten, wer etwas weniger Geld ausgeben will, sollte zur Standard-Version greifen, die sich in den wichtigsten Aspekten (Display, Schnelligkeit und Akkulaufzeit) nicht von der Signature Edition unterscheidet.

Dieser E-Reader ist etwas für euch, wenn:

Ihr Comic-Fans seid

Euch Schwarz-Weiß auf Dauer zu langweilig ist

Ihr euch gerne farbige Markierungen in eure Texte setzt

Der Kindle Scribe: Viel mehr als nur ein E-Reader

Wer wirklich das Komplettpaket aus E-Reader und Notizbuch haben will, der braucht den Kindle Scribe, das ist zwar einer der teuersten E-Reader, den ihr finden könnt, aber neben dem lesen könnt ihr mit dem Ding auch schreiben, zeichnen und sogar Notizen in eure Bücher oder in PDF-Dokumente eintragen. Damit ist der Kindle Scribe in Meetings oder Vorlesungen eine besonders große Hilfe.

Dieser E-Reader kann noch viel mehr, als nur schnöde E-Books anzeigen.

Dieser E-Reader ist etwas für euch, wenn:

Ihr euren E-Reader auch bei der Arbeit oder der Uni verwenden wollt

Ihr gerne handschriftliche Notizen in eure Bücher eintragt

Ihr gerne zeichnet, euch ein Grafik-Tablet aber zu teuer ist

Euch der etwas höhere Preis nicht stört

Das ist die beste Alternative zum Kindle

So gut die Kindles von technischer Seite auch sein mögen, sie haben einen großen Nachteil: Sie unterstützen nur das Amazon eigene E-Book-Format. Das bedeutet, dass ihr eure Bücher nur im Kindle-Store selbst kaufen könnt und nicht in anderen Stores und solltet ihr bereits eine Bibliothek mit Büchern besitzen, die nicht von Amazon ist, könnt ihr diese auch nicht auf euren neuen E-Reader umziehen. Wer bei der Software lieber mehr Freiheiten genießen möchte, sollte zu einer Kindle-Alternative greifen.

Meine persönliche Empfehlung ist dabei der Pocketbook Verse Pro, der dem Kindle in nichts nach steht. Er lässt sämtliche Shops für E-Books zu und hat darüber hinaus auch eine Onleihe-Funktion, mit der ihr euch Bücher und andere digitale Medien von eurer Stadtbücherei einfach ausleihen und herunterladen könnt.