PS5: Schwächer als High End-PCs, aber bessere Performance, sagt Epic-Chef

Wie leistungsfähig werden PS5 sowie Xbox Series X und können High End-PCs da noch mithalten? Die Diskussion geht weiter: Epic-Chef Tim Sweeney bekräftigt seine Aussagen nochmal. Er erklärt erneut, wieso er glaubt, dass die PS5 besser performen wird, als alles, was es aktuell für den PC zu kaufen gibt. Selbst wenn die theoretischen Spezifikationen vielleicht anders klingen.

Vor allem Datenübertragung: Laut Epic-CEO Tim Sweeney gibt es für den PC keine Technik zu kaufen, die dem überlegen ist, was die PlayStation 5 leisten kann. Woran genau das seiner Meinung nach liegt, hat er bereits mehrere Male ausführlich erklärt. Insbesondere das Zusammenspiel und die schnelle Datenübertragung innerhalb des Systems sei auch den besten High End-PCs überlegen.

Theoretisch oder praktisch? Diese Aussagen stoßen immer wieder auf Reaktionen von Leuten, die das ganz anders sehen. Zum Beispiel auf Twitter diskutiert Epic-CEO Tim Sweeney immer wieder mit Menschen, die anderer Meinung sind.

Dieses Mal versucht Tim Sweeney zu betonen, dass es bei der PS5 nicht um theoretisch mögliche Datenübertraguns-Raten geht. Stattdessen stehe im Fokus, was tatsächlich innerhalb des Systems standardmäßig an Durchlauf besteht.

I’m referring to actual speed, not theoretical specs. PS5 can transfer and decompress textures and geometry from storage directly into video memory without CPU decompression and driver abstraction overhead, which makes the overall perf much higher than PC.