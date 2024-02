PS5-Hit zum Bestpreis: Final Fantasy 16 gibt’s gerade günstig wie nie im Angebot

Final Fantasy 16 für PS5 gibt's an diesem Wochenende zum Schnäppchenpreis.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade das bislang PS5-exklusive Final Fantasy 16 günstig abstauben. Für den Rollenspielhit aus 2023 bezahlt ihr jetzt nur noch schlappe 29,99€ bei kostenlosem Versand. Laut Vergleichsplattformen war er noch nie zuvor so günstig zu bekommen. Falls ihr also gerade nach einer Möglichkeit such, die letzten Wochen bis zum Release von Final Fantasy 7 Rebirth zu überbrücken, findet ihr hier die perfekte Lösung:

Das Angebot ist übrigens auch bei Saturn verfügbar. Sogar Amazon ist inzwischen mitgezogen, dort sind die Vorräte aber schon jetzt weitgehend vergriffen und ihr müsst eventuell eine ganze Weile auf die Lieferung des Spiels warten.

Bei Saturn und MediaMarkt ist der Deal Teil eines größeren Sales namens „Volle Gönnung“, der noch bis 9 Uhr morgens am 5. Februar läuft. Durch die Aktion könnt ihr noch weitere Gaming-Deals wie günstige Spiele für PS5 und PS4 oder eine schnelle PS5-SSD finden. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Was bietet Final Fantasy 16?

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Mit Teil 16 hat sich die Final Fantasy-Reihe nochmal ein gutes Stück weiter weg von klassischen JRPGs in Richtung westlicher Action-Rollenspiele im Stil von The Witcher entwickelt. Ihr werdet in eine düstere, aber sehr hübsche mittelalterliche Fantasy-Welt geschickt. Hier spielt ihr einen Adligen, der Rache für die Zerstörung seine Heimat nehmen will. Die komplexe Geschichte voller Verrat und politischen Intrigen ist oft fesselnd, manchmal aber auch etwas verwirrend.

Sehr gelungen ist das neue Kampfsystem. Dieses hat nichts mehr mit den rundenbasierten Anfängen der Reihe gemein, sondern bietet temporeiche Echtzeitkämpfe, die mit ihren Kombos, Ausweichmanöver und der spektakulären Inszenierung eher an Hack&Slash-Actionspiele wie Devil May Cry erinnert. Hinzu kommen ein motivierendes und flexibles Fortschrittssystem sowie spannende Bosskämpfe.

Mehr über die Stärken und Schwächen von Final Fantasy 16 könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Testbericht erfahren:

