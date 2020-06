PS5 im Horizon Zero Dawn-Look: Das sind die coolsten Fan-Designs

Einige PS5-Fans geben sich mit dem schwarzweißen Design der Next Gen-Konsole von Sony nicht zufrieden und verpassen ihr einen anderen Look. Mittlerweile häufen sich die Fan-Konzepte regelrecht, weshalb wir hier ein paar der coolsten Ideen vorstellen. Es gibt wirklich hübsche Designs im Stil von Horizon 2: Forbidden West, Cyberpunk 2077, oder God of War.

Die besten Fan-"Special Editions" zu Horizon 2, Cyberpunk & Co.

Cyberpunk 2077 wurde zwar nochmal verschoben, erscheint jetzt zeitlich aber wohl ziemlich passend zu den Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X. Eine PlayStation 5 im Look des Cyberpunk-Spiels der The Witcher 3-Macher CD Projekt RED käme da natürlich sehr gelegen. So sieht das Design vom Xbox Pope aus:

Horizon 2: Forbidden West kommt noch ein bisschen später auf den Markt. Womöglich handelt es sich dabei schon um einen Titel, der dann exklusiv für die PS5 erscheint und gar nicht mehr mit der PS4 funktioniert. Ein Grund mehr dafür, dass wir auf so ein PlayStation 5-Design hoffen.

Ghost of Tsushima bekommt ebenfalls die Fan-Design-Behandlung von Xbox Pope. Das letzte große PS4-Exclusive würde sich ganz offensichtlich auch gut als Custon Design für die PlayStation 5 machen. Insbesondere die kleinen, aber feinen Details am DualSense-Controller wirken beeindruckend.

God of War beflügelt die Fantasie vieler Fans natürlich auch immer noch. Die Special Edition der PS4 war bereits sehr hübsch, aber auch die PS5 würde sich gut im Stil des Action-RPGs machen. Hier stimmen die Proportionen der PlayStation 5 zwar nicht ganz, aber es geht in erster Linie um die Idee und das Konzept des Looks.

Alles, was wir bisher zur PS5 wissen, findet ihr hier in der Gamepro-Übersicht zu Sonys kommender Konsole. Unter anderem gibt es dort natürlich auch alle Bilder des bisher enthüllten Designs und die Erklärung dazu, wieso die PlayStation 5 so groß geworden ist. Wenn euch das Design nicht gefällt, müsst ihr nicht traurig sein, sie soll nämlich anpassbar werden.

Welches der Designs gefällt euch am besten? Würdet ihr euch eine Konsole im Stil eures Lieblingsspiels ins Zimmer stellen und wenn ja, welches wäre das?