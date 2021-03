PS5-Kauf nur mit Bewerbung: Alternate sagt Scalpern den Kampf an

Der Kampf um eine PS5 nimmt immer absurdere und verrücktere Züge an. Bekanntlich ist die Konsole seit der Veröffentlichung im November letzten Jahres fast vergriffen, woran auch Scalper ihren Anteil hatten. Wer ein Exemplar ergattern möchte, muss daher schnell sein, bei horrenden Preisen auf Plattformen wie ebay zuschlagen oder aber ein Motivationsschreiben verfassen und sich bewerben. Richtig gehört, beim Händler Alternate ist jetzt eure Initiative und Kreativität gefragt.

"Nur für wahre Gaming-Fans"

Dabei ist der Hintergrund der Aktion ein wahrlich guter. Alternate möchte auf diese Weise Bots und Scalpern keine Chance geben. Deren Schreibfähigkeit ist bekanntlich nicht allzu stark ausgeprägt. Der Händler wörtlich:

"Du bist beim Verkauf der PlayStation 5 bisher leer ausgegangen, aber willst dir den Gaming-Spaß nicht entgehen lassen? Wir geben wahren Zockern und Gaming-Enthusiasten nun die Chance doch noch eines der heiß begehrten Modelle zu erwerben. "

Und so funktioniert es: Um euch die Chance auf einen Kauf zu sichern, müsst ihr zunächst ein Motivationsschreiben ausfüllen und an Alternate senden. Der Händler sucht dann die besten Einsendungen heraus und benachrichtigt per Mail die insgesamt 230 glücklichen "Gewinner".

"PS5-Gewinne" nur im Bundle

Verlost bzw. verkauft werden dabei jedoch keine Einzelkonsolen zum Preis von 499 Euro, sondern gleich ein komplettes PS5-Bundle. Mit dabei sind neben einem zweiten Controller Dirt 5 und die brandneue Nioh Collection.

719 Euro!? Wer jetzt übrigens über den Preis stolpert und sich fragt: "ist das nicht ein wenig teuer für das Paket", der hat natürlich recht. Alternate lässt es sich hier nicht nehmen, den Gesamtpreis im Vergleich zu den Einzelpreisen der Inhalte noch "ein wenig" anzuheben. Dies ist aber bei knapper Ware wahrlich keine Seltenheit.

Weitere interessante Infos rund um die PS5:

Wo kann ich die PS5 normal kaufen?

Habt ihr auf Motivationsschreiben und Aufpreise keine Lust, schaut lieber ab und an in unseren PS5-Kauf-Artikel. Da es auch im März 2021 noch zu großen Lieferengpässen bei der PS5 kommt, halten wir euch auf GamePro tagtäglich auf dem neuesten Stand, wo ihr die Konsole herbekommt.

Was sagt ihr zu der Alternate-Aktion und würdet ihr mitmachen?