PS5-Konsole jetzt im MediaMarkt-Sale: Nur bis morgen 150€ sparen!

Nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch bei MediaMarkt die PS5 generalüberholt im Angebot schnappen.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade günstig eine PS5-Konsole sichern. Dort bekommt ihr nämlich durch den aktuellen Gutscheinheft-Sale die PS5 Disc Edition refurbished im Sonderangebot. Im Vergleich zum aktuellen UVP bei Neuware spart ihr dabei rund 150€. Eine bessere Möglichkeit, sich die Konsole günstig zu schnappen, werdet ihr zumindest bei den großen Händlern momentan kaum finden:

Der Sale läuft allerdings nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen. Da das Angebot vermutlich zugleich mit dem Rest der Aktion enden wird (falls es nicht sogar noch früher ausverkauft ist), bleibt euch also wohl nicht mehr viel Zeit. Alternativ könnt ihr euch gerade allerdings auch die PS5 Pro im Angebot schnappen, jedoch nicht bei MediaMarkt, sondern bei Amazon, wo ihr aktuell 100€ Rabatt bekommt:

PS5 im MediaMarkt-Angebot: Was bedeutet „refurbished“ in diesem Fall?

Die von Sony selbst generalüberholten PS5-Konsolen verfügen über eine spezielle Verpackung.

Im Allgemeinen bedeutet „refurbished“ oder „generalüberholt“, dass es sich nicht um Neuware handelt, sondern um ein gebrauchtes Gerät beziehungsweise um B-Ware. Oft handelt es sich dabei um Geräte aus Warenrücksendungen oder mit Schäden an der Verpackung. Diese Geräte werden vom Händler oder direkt vom Hersteller überprüft und je nach Bedarf gereinigt, repariert, mit neuem Zubehör ausgestattet und neu verpackt.

Im Fall der bei MediaMarkt verkauften PS5-Konsolen handelt es sich um von Sony selbst generalüberholte Geräte. Auf ihre Funktionsfähigkeit könnt ihr euch dementsprechend verlassen und in der Regel dürftet ihr die PS5 kaum von Neuware unterscheiden können, wenn man davon absieht, dass die Refurbished-Konsolen von Sony eine spezielle Verpackung bekommen.

Die alte PS5 ist ein gutes Stück größer als die neue PS5 Slim.

Beachten solltet ihr allerdings, dass es sich bei der Konsole nicht um eine PS5 Slim, sondern um eines der älteren Modelle handelt. Abgesehen davon, dass der Speicher etwas kleiner ist (825 GB statt 1 TB) habt ihr davon keine technischen Nachteile, die verschiedenen PS5-Versionen sind gleichermaßen leistungsstark. Die alte Version ist allerdings deutlich größer und schwerer.