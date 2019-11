So sähe die PS5 aus, wenn ein Elektromarkt sie bauen würde

Einen richtigen Blick auf die PS5 haben wir noch nicht werfen können, aber an inoffiziellen Konzeptentwürfen mangelt es nicht. Vor allem das ominöse DevKit der PS5 haben wir schon öfter in aufwändigen 3D-Animationen gesehen. Und nun gesellt sich Elektromarkt MediaMarkt Saturn in die Reihe der Hellseher und zeigt, wie sie sich das Next Gen-Flaggschiff von Sony vorstellen.

Wie könnte die PS5 aussehen? So vielleicht.

In einer neuen Ausgabe des hauseigenen TURN ON-Magazins, moderiert von Wolf Speer und Meru Klee, wird über die PS5 diskutiert. Und im Zuge dessen wird auch eine Konzeptidee der Konsole vorgestellt - ganz nach dem Motto: So könnte sie aussehen.

Ganz anders: Neben bestimmten Kerninfos, die Sony bereits enthüllt hat, dreht sich das 3D-Konzept der Konsole vor allem um den Formfaktor. Der Entwurf von MediaMarkt Saturn weist keinerlei Ähnlichkeit zum geleakten DevKit auf und wählt lieber einen relativ gleichförmigen Körper mit weichen Kanten.

Ein paar neue Ideen bringen sie aber auch mit: So wäre es mit dem Konzept zum Beispiel möglich, die neuen Controller kabellos aufzuladen, indem sie einfach auf der Konsole abgelegt werden.

Und wo wir schon bei den Controllern sind - die sind hier mit einem recht großen Touchscreen ausgestattet.

Noch ist unklar, wann Sony die echte PS5 enthüllen wird, aber zumindest der Releasezeitraum steht fest: Im Weihnachtsgeschäft 2020 werden wir uns mit der Next Gen-Konsole eindecken können.

