Design der PS5 - Erstes Foto des Devkits geleakt?

"Sieht so die PS5 aus?" Diese Frage durften wir uns vor einigen Monaten bereits einmal stellen, als erste Bilder des vermeintlichen PS5-Devkits die Runde machten. Heute könnten wir einen Schritt näher an der Antwort sein, denn ein neu aufgetauchtes Foto bestätigt den PS5-Leak aus dem August.

Während wir zuletzt nur Design-Skizzen eines Patents begutachten konnten, gibt es nun ein tatsächliches Foto, das uns erstmals die Hardware der mittlerweile offiziell angekündigten PS5 zeigen könnte.

Aufgetaucht ist es auf dem Twitter-Account von ZoneOfTECH, der in einem Video ausführlich darüber spricht:

Mittlerweile wurde das Bild von weiteren Branchen-Kennern aufgegriffen, wie unter anderem von Insider BenjiSales, der vor einiger Zeit über die technischen Spezifikationen des PS5-Devkits sprach und behauptete, die GPU der Next-Gen-Konsole läge bei nahezu 13 Teraflops.

Feels weird to Tweet during a personal time like this but its helping distract



Also I believe this is too big for me to ignore



Apparently an actual image aka non render of the Playstation 5 dev kit has leaked pic.twitter.com/K1lcsjIU4P