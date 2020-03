Auf der PS5 werdet ihr euch nie wieder über Updates ärgern

Bei der PlayStation 5 liegt bislang das große Hauptaugenmerk auf der SSD, die nicht nur Entwicklern neue Möglichkeiten beim Spieldesign bietet und mit verkürzten Ladezeiten aufwartet, sondern auch abseits von Spielen für Verbesserung sorgt. Denn die nervigen, langen Installationszeiten von Spielen vor allem nach Patches sollen jetzt der Vergangenheit angehören.

Schnellere Installationen als je zuvor

Jeder hat es bestimmt schon einmal erlebt, dass sein Gaming-Abend in den Sand gesetzt wurde, weil nicht nur der Download eines neuen Patches ewig dauerte sondern auch die Installation nicht mehr enden wollte. Damit soll jetzt laut Systemarchitekt Mark Cerny, der gestern viel zu den Specs und der Design-Philosophie hinter der PlayStation 5 zu sagen hatte. auf der neuen Konsole Schluss sein

Was war das Problem auf der PS4? Dafür haben Cerny und sein Team die gesamte Herangehensweise an Installationen überdacht. Bisher mussten die Dateien, nachdem sie heruntergeladen wurden, auf die Festplatte final kopiert werden. Durch den Aufbau der Festplatte konnte es vor allem bei Patches sein, dass ein Spiel sich in mehreren Paketen auf der Platte befindet. Diese musste dann komplett durchsucht und mit den Dateien aus dem Patch aktualisiert werden.

Neuartige Herangehensweise: Das wird bei der PlayStation 5 nicht mehr der Fall sein. Das liegt vor allem an der Funktionsweise der SSD, wodurch der langwierige Kopierprozess wegfällt, der gerade nach mehreren Patches immer am längsten dauerte. Laut Cerny ensteht dadurch ein Installationsprozess, wie wir ihn zuvor noch nicht erlebt haben. Was das genau bedeutet, sagt er nicht, aber sehr wahrscheinlich wird ein signifikanter Teil davon die Installation in Paketen sein, die ihr selbst bestimmen könnt, um auch noch Platz zu sparen.

Ihr werdet natürlich weiterhin Spiele und Patches installieren müssen aber der Prozess wird beschleunigt sein.

