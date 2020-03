Die PS5 hat einen "PS4-Modus" & unterstützt 100 PS4-Spiele zum Launch

Der große PS5-Reveal hat sich als eine eher trockene, rein technische Präsentation entpuppt. Das heißt aber nicht, dass Systemarchitekt Mark Cerny nicht jede Menge interessante Hardware-Details verraten hat – inklusive der vollständigen PS5 Specs. Auch die Abwärtskompatibilität wurde erwähnt.

Leider bleibt weiterhin unklar, ob die PS5 auch PS1-, PS2- und PS3-Spiele abspielen können wird. Offiziell bestätigt ist nur die Abwärtskompatibilität zur PS4. In seiner umfangreichen Präsentation gab Cerny allerdings einen Einblick darin, wie die PlayStation 5 diese Aufgabe bewältigen wird.

PS4 + PS4 Pro + PS5 = PS5? Die PS5 ist mit drei unterschiedlichen Modi ausgestattet, zwischen denen die Konsole wechseln kann, sobald es die Software erfordert. In Sachen Hardware-Architektur funktionieren PS4 und PS5 relativ einheitlich, was Abwärtskompatibilität automatisch erlaubt. Das erlaubt die einfache Lösung mit wechselbaren Modi.

Die drei Modi der PS5:

Sollte die PS5 das Problem von Abwärtskompatibilät exklusiv auf diese Weise angehen, könnte das durchaus bedeuten, dass ältere PlayStation-Generationen nicht unterstützt werden. Weitere Modi gibt es nämlich nicht.

Das steckt in der PS5: Sony zeigt Specs der Next Gen-Konsole

Unklar ist zudem, wie umfangreich die Abwärtskompatibilität zur PS4 ausfallen wird. Zumindest zum Launch der Next-Gen-Konsole sollen aber "fast alle" der "100 besten PS4-Spiele" verfügbar sein, so Cerny.

