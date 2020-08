PS5-Launch: Sony verspricht bestes Lineup der PlayStation-Geschichte

Die PlayStation 5 erscheint wie geplant noch in diesem Jahr. Aber nicht nur das, laut dem Marketing-Chef Eric Lempel soll das Lineup zum "Launch-Fenster" der PS5 gleichzeitig auch das Beste sein, was wir je in der Geschichte der PlayStation gesehen haben. Das ist natürlich in erster Linie Marketing, aber wir gucken etwas genauer hin.

Die PS5 erscheint 2020 mit dem besten Launch-Lineup ever, sagt Sony

Es ist eine große Herausforderung, eine neue Konsolengeneration während einer globalen Pandemie einzuläuten. Aber trotz allem soll die PlayStation 5 dieses Jahr auf jeden Fall erscheinen, wie Sony bestätigt hat – wohl zur großen Beruhigung vieler Fans. Die Details findet ihr hier:

60 4 Mehr zum Thema Sony gibt Update zum PS5-Release & beruhigt die Fans

Einen ersten Trailer zur PlayStation 5 hat Sony vor Kurzem ebenfalls veröffentlicht. Darin liegt der Fokus vor allem auf dem neuen DualSense-Controller sowie dem 3D-Sound, also insgesamt auf der Immersion. Hier könnt ihr euch das kurze Video selbst anschauen:

Bestes Lineup im Launch-Fenster, dass die PlayStation je gesehen hat?

Vor allem diese Aussage von Eric Lempel lässt natürlich aufhorchen. Immerhin ist das ein ziemlich vollmundiges Versprechen, das erst einmal eingelöst werden will (via Gamesindustry.biz):

"Der Content, der im Launch-Fenster sein wird und danach ist unglaublich aufregend. Ich würde sagen, dass das das beste Lineup ist, das wir jemals in der Geschichte der PlayStation gesehen haben."

Was genau heißt das? Spitzfindigerweise ist hier eigentlich nur vom "Launch-Fenster" (und von danach) die Rede. Das heißt, es muss nicht unbedingt das Spiele-Lineup gemeint sein, das auch tatsächlich direkt zum Launch beim Erscheinen der PS5 erhältlich sein wird.

Abwärtskompatibilität kommt dazu: Schon allein dadurch, dass wohl beinahe alle PS4-Spiele inklusive sämtlicher Blockbuster mit Hilfe der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 funktionieren werden, ergibt sich eine Unmenge an großartigen Spielen, die zum Launch der PlayStation 5 zur Verfügung stehen. Das gab es so in dieser Form und in diesem Umfang bisher tatsächlich noch nicht in der PlayStation-Geschichte.

Diese Spiele gibt es zum Launch der PS5

Hier findet ihr eine Übersicht zu allen bisher offiziell angekündigten Launchtiteln, den Exclusives der PlayStation 5 und mehr:

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten? Welchen PlayStation-Launch habt ihr bisher am besten in Erinnerung?