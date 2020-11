PS5: Lieferverzögerung bei MediaMarkt/Saturn frustriert die Fans

Die PS5 ist seit dem 19. November in Deutschland erhältlich, doch nicht alle Vorbesteller*innen haben pünktlich ihre Konsole in den Händen halten können. Dieses Wochenende warten etliche Spieler und Spielerinnen, die bei MediaMarkt und Saturn vorbestellt haben, weiterhin auf ihre Konsolen und lassen unter anderem auf Twitter unter dem Hashtag #WoBleibtMeinePS5 ihrem Unmut freien Lauf.

Das sagen MediaMarkt und Saturn zur Auslieferung der PS5

Auf den Facebook-Seiten von MediaMarkt und Saturn wurde folgendes (identisches) Statement zur aktuellen Lage gepostet:

"Leider konnten wir zum Verkaufsstart der PS5 nicht jeden direkt mit einer Konsole versorgen. Doch egal, ob per Lieferung oder zur Selbstabholung, wir tun unser Bestes, dass jeder so schnell wie möglich seine Konsole bekommt. Die Nachfrage ist sehr hoch und wir stehen hierzu mit dem Hersteller in einem engen Austausch, um schnellstmöglich alle Vorbestellungen auszuführen. Wir wollen die Konsole für alle Hobby-Zocker, für alle Pro-Gamer, für euch alle."

Kurzum: Die Elektrogroßhändler haben aktuell Schwierigkeiten, der großen Nachfrage gerecht zu werden.

Die Märkte haben offenbar also gar keine Konsolen mehr auf Lager: Wie der MediaMarkt-Kundenservice in einer Mail konkret verlauten lässt, befinde sich der Händler derzeit in Gesprächen mit Sony, um weitere PS5-Geräte für Vorbesteller*innen nachliefern zu lassen.

Doch bis zur Nachlieferung könnte es dauern. Wie Gameswirtschaft berichtet, könnt ihr erst in der nächsten Woche (27./28. November) damit rechnen, dass die beiden Märkte weitere PS5-Geräte erhalten. Die eigentliche Auslieferung an die Kunden und Kundinnen könne damit aber erst Anfang Dezember in die Wege geleitet werden.

Meine PS5 wird nicht geliefert - Was ihr jetzt tun könnt

Abwarten. Vorbesteller*innen, die bis zum Ende des Tages (21. November) keine Versandbestätigung erhalten, könnten ihre Konsole erst zwei Wochen nach dem offiziellen Release erhalten.

Stornieren solltet ihr eure PS5, wenn möglich, aber erst einmal nicht. Denn anderswo könnt ihr die Konsole aktuell nicht mehr kaufen. Die PS5 ist bei allen renommierten Händlern (u.a. Amazon, Expert und Euronics) vergriffen.

Wo bekomme ich jetzt noch eine PS5 her? Stand jetzt: Nirgendwo

Kann ich meine PS5 alternativ im Laden kaufen? Nein. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es laut offizieller Aussage von Sony nicht möglich, dass ihr die Konsole wie gewohnt in den Geschäften kaufen könnt. Wie lange die PS5 nicht im Laden zum Kauf angeboten werden darf, ist aktuell unklar.

Ob es eine 4. Welle geben wird, wissen wir ebenfalls noch nicht. Die PS5 ist restlos ausverkauft, sagte Sony am 19. November 2020.

Wucherangebote auf eBay solltet ihr jedenfalls meiden, zudem wird die PS5 aktuell bei Fake-Shops angeboten, die ihr unter anderem an .com-Adressen erkennt. Mehr Tipps dazu findet ihr hier:

95 4 Mehr zum Thema Keine PS5 abbekommen? Diese Tipps helfen euch jetzt

Wie sieht's in der GamePro-Community aus? Habt ihr bei Media Markt und Saturn vorbestellt und wartet nun ebenfalls noch auf eure Konsole? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.