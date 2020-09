Bislang haben wir die PS5 primär nur auf stilisierten Promobildern und in Trailern von Sony zu Gesicht bekommen, die taiwanesische Alterskontrollbehörde NCC zeigt uns nun aber echte Bilder der kommenden Next Gen-Konsole samt Inhalten der Box (via MySmartPrice).

Bilder zeigen: Die PS5 ist riesig

Die genauen Maße der PlayStation 5 kennen wir schon seit einigen Tagen. Dank der Bilder können wir uns die Größe von Sonys neuestem Konsolen-Flaggschiff nun vor Augen führen, und ja: Ende November steht uns ein echter Klopper ins Haus:

Das sind die Maße der PS5

Abmessungen

PS5 mit Laufwerk: 390mm x 104mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe), ohne Standfuß

PS5 Digital Edition: 390mm x 92mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) , ohne Standfuß

Gewicht

PS5 mit Laufwerk: 4,5kg

PS5 Digital Edition: 3,9kg

Größen der Xbox Series X/S zum Vergleich: Die Xbox Series X kommt in den Maßen von 301 mm x 151 mm x 151 mm. Die abgespeckte Xbox Series S kommt hingegen mit 275 mm x 151 mm x 63,5 mm. Die PS5 fällt also noch einmal um einiges wuchtiger aus.

Welche Anschlüsse hat die PS5? Auch das ist mittlerweile bekannt, zusätzlich dazu gibt es nun ein Bild von der Rückseite der Konsole:

Erstmals genauer Blick auf den Standfuß der PS5

Hinlegen oder aufstellen? Die PS5 kann sowohl vertikal als auch horizontal platziert werden. In beiden Fällen ist jedoch ein Standfuß von Nöten, der in der Box aber mit ausgeliefert wird. Auf dem Bild oben können wir den Ständer nun erstmals losgelöst von der PS5 betrachten.

Alle möglichen Inhalte des PS5-Kartons

Die möglichen Inhalte der PS5-Box hat Daniel Ahmad bereits vor einigen Wochen auf Twitter geteilt. Der Analyst sei über einen Händler aus Hong Kong an Infos zu den Inhalten der Box und der Modellnummer gekommen, offiziell bestätigt ist das aber nicht:

PS5-Konsole

DualSense-Controller

825 GB SSD

Ständer

HDMI-Kabel

Stromkabel

USB-Kabel

Bedienungsanleitung

Astro's Playroom (ist auf PS5 vorinstalliert)

Alle Bilder der PS5 von der NCC in der Galerie:

Release, Preise & alle weiteren PS5-Infos

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland. Die Laufwerk-Edition kostet offiziell 499 Euro, die schmalere Digital-Edition ist für 399 Euro zu haben. Alle Infos zu den Specs, Spielen und mehr findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.

Wer die PS5 vorbestellen will, sollte einen Blick auf unseren Preorder-Artikel werfen, den wir fortlaufend aktualisieren.