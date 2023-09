Marvel's Spider-Man 2 kommt mit 83 Einstellungen und unterstützt den neuen PlayStation Access-Controller

Spider-Man 2 gibt Acht auf Optionsvielfalt.

Die Zukunft der PlayStation wird barrierefrei – dafür soll unter anderem der modulare Access-Controller sorgen, in Spielen möchte Sony den Accessibility-Gedanken aber ebenfalls ausleben. Unter anderem im Open World-Schwinger Marvel’s Spider-Man 2, zu dem eine ganze Palette an Barrierefreiheitsoptionen bestätigt wurde. Aber auch zig andere Einstellungen.

Support für PlayStation Access und extreme Einstellungsvielfalt

Marvel's Spider-Man 2 ist der erste große First-Party-Titel, der nach der Ankündigung des PlayStation Access-Controllers erscheint. Und offenbar ist direkt eine Unterstützung für das hilfreiche Spielgerät mit an Bord, das hat Sony in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Alle Informationen zu PlayStation Access findet ihr hier:

Darüber hinaus bestätigt der PS5-Hersteller zahlreiche Spieloptionen, mit denen ihr euch den Alltag als netzfeuernder Superheld zugänglicher machen könnt.

Darunter:

Gameplay Herausforderungsstufen (Modifikatoren für Gesundheit, Schaden und Wahrnehmung von Feinden) Spielgeschwindigkeit (Verlangsamung um 30, 50 oder 70 Prozent) Puzzle-Schwierigkeit Zeitfenster beim Ausweichen und Parrieren Stärke der Zielhilfe

Steuerung Stärke und Umfang des haptischen Feedbacks kontinuierliches Auslösen von Ausweichrollen beim Halten der Taste verschiedene Zielmodi können mit einem Tastendruck ausgelöst werden mehrere Spinnennetze können mit einem Tastendruck verschossen werden

Kamera Stick-Empfindlichkeit Verwackeln der Kamera Kamerabewegung beim Schwingen Automatische Kamerarotation beim Schwingen, Sprinten und Kämpfen Automatische Zentrierung auf Wegpunkte

Audio Lautstärken (Allgemein, Musik, Sprache, Benutzeroberfläche, Effekte) Controller-Lautsprecher (Lautstärke und Funktionsumfang) Übersetzung von Zeichensprache Zusätzlicher Lautstärke-Boost für Dialoge

Untertitel Größe Farbe Hintergrund

Grafik Aufblinkende Effekte Markierung der Bildmitte Bewegungsunschärfe Filmkörnung Chromatische Aberration Tiefenschärfe Hoch-Kontrast-Modi

Benutzeroberfläche Steuerungs- und Puzzle-Hinweise genordete Mini-Map Bewegungen des HUD- und Pause-Menüs Missionstexte bei Wegpunkten farbige Textmarkierung von Betonungen Größe von Symbolen und HUD-Elementen

Menü-Einträge Überspringen von Rätseln



Zu den oben aufgeführten Einstellungen kommen aber noch ein paar weitere Optionen hinzu, die verschiedene Aspekte der Barrierefreiheit abdecken.

Zum Beispiel die überaus interessante Audiofrequenzsteuerung.

Darüber können Spieler*innen regulieren, wie hoch- oder tieftönig die Sound-Kulisse in Spider-Man 2 maximal dröhnen darf. Habt ihr beispielsweise einen Tinnitus, kann eine Verstärkung des Ohrgeräuschs somit vermieden werden.

Und es kann in Spider-Man 2 ganz schön laut zugehen...

12:24 Marvel's Spider-Man 2 - Knapp 12 Minuten Gameplay aus dem neuen Superhelden-Abenteuer

Eine Verfolgungshilfe (die die Bewegungsgeschwindigkeit von Zielen verringert und diese selbstständig anvisiert), eine automatische Heilfunktion, ein Schwing-Assistent sowie automatische Quick-Time-Events runden das Paket ab.

Eine vollständige Liste mit allen Einstellungen, die das Spiel zu bieten hat, findet ihr auf der Support-Seite von Insomniac Games.

Kurzbefehle

Um unter anderem die Zeitverlangsamung auszulösen, könnt ihr die linke und die rechte Pfeiltaste mit Kurzbefehlen ausstatten. Aber auch viele weitere Optionen sind mit den Tasten verknüpfbar. Nämlich:

Die F.N.S.M.-App

Der Foto-Modus

Die Hoch-Kontrast-Optionen

Kampf- und Bewegungs-Fähigkeiten

Allgemeine Fähigkeiten

Gadgets

Venom-Fähigkeiten

Weitere Barrierefreiheitsfunktionen im Dezember

Offenbar war absehbar, dass einige Accessibility-Funktionen von Spider-Man 2 nicht bis zum Launch fertig werden. Deshalb hat Sony neben den oben aufgeführten Einstellungen gleich noch ein kostenloses Update mit zusätzlichen Optionen angekündigt.

Folgen sollen:

Audiodeskriptionen für visuellen Kontext und einen Erzähler in Zwischensequenzen

ein Screenreader

erweiterte Untertitel für Umgebungsgeräusche, Musik und Co.

Mono-Audio

Farbänderungen bei HUD-Elementen

zusätzliche Kontrastoptionen

freie Tastenbelegung und alternative Layouts

die Möglichkeit, das Touchpad im Kampf auszuschalten

Im uns vorliegenden Pressetext werden auch noch ein paar "Überraschungen" erwähnt, die jedoch nicht weiter ausgeführt werden. Das letzte Wort in Sachen Barrierefreiheit und Einstellungsvielfalt ist daher noch nicht gesprochen.

Viel Barrierefreiheit, die erst im Dezember komplettiert wird

Im Dezember erscheint nicht nur das Accessibility-Update für Spider-Man 2, sondern auch der PlayStation Access-Controller. Genauer gesagt, soll er ab 6. Dezember erhältlich sein.

Spider-Man 2 erscheint hingegen schon am 20. Oktober, ihr könnt also schon bald in die engen Spandex-Anzüge von Peter Parker und Miles Morales schlüpfen. Oder euch erstmal durch die unglaublich umfangreichen Menüs kämpfen.

Fehlt euch eine Einstellung? Hat Insomniac etwas nicht bedacht?