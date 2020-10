PS5: Morgen gibt es offenbar die ersten Erfahrungsberichte

Seit Mitte September wissen wir es: Die PS5 erscheint in Europa am 19. November und kostet 499 Euro in der "normalen" und 399 Euro in der Digital Edition. Knapp anderthalb Monate vor Release fragen sich viele jetzt aber: Was kann ich von der PS5 erwarten? Und wie sind die ersten Eindrücke von Konsole und Dualshock im laufenden Betrieb?

Diese Fragen kommen erst recht auf, weil zu Konkurrenzkonsole Xbox Series X schon die ersten Erfahrungsberichte veröffentlicht wurden, auch GamePro.de hat bereits eine Series X zu Preview-Zwecken in der Redaktion. Also: Wann zieht Sony nach?

Sonntag um 11 Uhr geht es angeblich los

So wie es aussieht: Schon ganz bald. Das sagt zumindest die japanische Seite Gematsu. Laut dieser haben nämlich einige japanische Youtuber vor dem Release im Rahmen der YouTube Gaming Week Japan PS5-Modelle bekommen, um darauf basierend erste Eindrücke aufzunehmen.

Wann und wo sollen die Berichte erscheinen? Das Event endet offenbar am 4. Oktober (Sonntag), ab 11 Uhr deutscher Zeit ist es angeblich erlaubt, entsprechende Videos zu veröffentlichen.

Auf Pushsquare findet sich eine Liste der Youtuber, die an dem Vorab-Programm teilnehmen:

Welche PS5-Inhalte sind zu sehen?

Generell ist noch nicht klar, was überhaupt in diesen Videos zu sehen sein wird. Nur Hardware-Details zu Konsole und DualSense? Spiele in Aktion? Zubehör? Wir werden uns wohl überraschen lassen müssen. Möglicherweise werden wir aber Antworten auf einige der folgenden Fragen bekommen.

188 3 Mehr zum Thema PS5 in Schwarz, Dashboard & weitere Fragen, die Sony jetzt klären muss

Hinweis: Ob es diese Videos tatsächlich zum genannten Zeitpunkt geben wird, ist nicht sicher, alle Quellen weisen aber eindeutig darauf hin. Wir bleiben natürlich am Ball und werden die ersten Eindrücke für euch sammeln, sobald diese veröffentlicht werden sollten.

Welche Hands-On-Infos zur PS5 interessieren euch besonders?