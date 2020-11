Die meisten Besitzer*innen scheinen mit ihrer frisch erworbenen PlayStation 5 zufrieden zu sein. Trotzdem wird der Start der PS5 zurzeit von einigen Kinderkrankheiten begleitet. So kann es euch beispielsweise passieren, dass eure Disc einmal pro Stunde durchdreht oder euch ein lästiger 4K & HDR-Bug plagt, bei dem ihr beides nicht mehr zeitgleich nutzen könnt. Nun berichten erste Medien von einem neuen Bug, der allerdings durch wenige Handgriffe schnell behoben werden kann.

Artefakte eurer gelöschten Spiele verbleiben im Hauptmenü

Was passiert bei diesem Bug? Da der Speicher der PS5 begrenzt ist, müsst ihr zum Schaffen von Speicherplatz eure PS5-Spiele von der SSD löschen. Ein Übertragen auf externe USB-Festplatten ist nämlich nicht möglich. Doch sobald ihr das Spiel gelöscht habt, verweilt das Spiel noch im Hauptmenü als nutzloses Icon und reiht sich sogar in der Iconschlange ganz vorne ein. Ohne Weiteres könnt ihr das Symbol nicht entfernen.

Wie kann ich das Icon loswerden? Die einzige Methode, die laut Pushsquare funktioniert, ist es, einen erneuten Download des Spiels zu starten, den ihr sofort wieder abbrecht. Direkt danach sollte das Icon aus eurem Hauptmenü verschwunden sein.

19 3 Mehr zum Thema Besser Next-Gen spielen mit dem Sonderheft zur PlayStation 5

Für jedes Problem eine Lösung

Bei Spielen, die ihr als Diskversion erworben habt, müsst ihr ein wenig anders vorgehen. Hier legt ihr die Disk ein, startet die Installation und werft die CD nach wenigen Augenblicken aus. Auch hiermit sollte das besagte Problem gelöst sein.

Noch ist seitens Sony keine Lösung in Sicht. Vermutlich könnte das Problem mit einem zukünftigen Update behoben werden, doch da sich so einige Bugs in letzter Zeit gesammelt haben, bleibt unklar, welchen Bugs Sony die größte Priorität einräumt. Wir haben für euch vorab eine Liste von 9 Fehlern aufbereitet, bei denen ihr euch ganz schnell selbst helfen könnt:

280 4 Mehr zum Thema PS5: 9 Probleme & Fehler und wie ihr euch helfen könnt

Musstet ihr auf eurer SSD schon Platz schaffen oder wolltet generell ein Spiel deinstallieren und habt den Fehler bemerkt?