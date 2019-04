PS5 - Das dauert noch: Sony mit neuer Angabe zum Release-Zeitraum

In der letzten Woche platze Sony wie aus dem Nichts mit den ersten Infos zur nächsten PlayStation-Generation heraus. Zwar kennen wir nun die Antworten auf Fragen zur Abwärtkompatibilität, ungefähre Leistung und Co. Aber wann mit dem PS4-Nachfolger zu rechnen ist, ließ Sony offen. Einzig die Info, dass es 2019 nichts mehr wird, gab es zu hören.

Nächste PlayStation kommt allerfrühestens im Mai 2020

Im Rahmen von Sonys Bericht zum Fiskaljahr 2019 gab es nun erneut eine Zeitangabe zum Start der nächsten Konsolengeneration:

Auch das Frühjahr 2020 kommt für einen Release der PS5 nicht in Frage.

Wie Wall Street-Journalist Takashi Mochizuki eine Frage-Antwort-Runde mit der anwesenden Presse zusammenfasst, schloss Sony eine Hardware-Veröffentlichung in den nächsten 12 Monaten aus.

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) April 26, 2019

Damit erhärtet sich die Vermutung, die PS5 könnte im Weihnachtsgeschäft 2020 auf dem Plan stehen. Aber auch ein noch späterer Release wäre denkbar, sollte Sony auf Probleme stoßen.

Deswegen hat Sony die PS5 so plötzlich enthüllt

An anderer Stelle deutete Kotaku-Reporter Jason Schreier den Grund für Sonys Entscheidung an, urplötzlich mit ersten Details zur nächsten PlayStation um die Ecke zu kommen: Man wollte einfach Leaks verhindern.

As I said on today's Kotaku Splitscreen - if you're wondering why Sony randomly dropped PS5 news last week, one reason is that (I hear) a bunch of third-party studios got/are getting dev kits this month. Sony knew info would start leaking now. So they beat everyone to it — Jason Schreier (@jasonschreier) April 25, 2019

Demnach hat Sony nämlich diesen Monat eine Reihe an Dev-Kits der neuen Hardware an Third Party-Studios versandt. Und da ist es mit der Geheimhaltung wohl nicht immer so einfach.

Allerdings betont Schreier auch, dass dies nur einer der Gründe für die Präsentation war. Dass man auf diesem Wege auch Microsoft etwas zuvorkommen konnte, habe selbstverständlich auch eine Rolle gespielt.

I said "one reason" - the other big one was to drive the conversation about next-gen before Microsoft could, which was also very smart — Jason Schreier (@jasonschreier) April 25, 2019

Jetzt gebt mal einen Tipp ab: Wann erscheint die PS5?