Neues PS5-Update 12.60 ist erschienen und übernimmt ein wichtiges Feature von Whatsapp

Ein neues Update macht die PS5 noch besser.

Man mag es kaum glauben, aber das letzte PS5-Update ist jetzt schon fast zwei Monate her. Die Sony-Programmierer*innen scheinen mittlerweile aus dem Winterschlaf erwacht zu sein und liefern jetzt die ersten Neuerungen für 2026. Unter anderem ein Feature, das ihr alle von Whatsapp kennt.

Alle wichtigen Daten zur neuen Firmware 12.60: Download-Größe: 1,32 Gigabyte

1,32 Gigabyte Versionsnummer: 26.01-12.60.00.06-00.00.00.0.1

Sony hat eine Aktualisierung für das Betriebssystem der PlayStation 5 veröffentlicht. Die größte Neuerung betrifft die Chat-Funktion auf der Konsole. Ihr könnt schon bald Lesebestätigungen einschalten, um euren Chat-Partnern anzuzeigen, dass ihr ihre Nachrichten gelesen habt. Ganz wie bei Whatsapp oder Telegram also.

Die Lesebestätigungen sind aber nicht standardmäßig aktiviert, sondern komplett optional, sofern euch solch eine Funktion eher stört.

Aktiviert werden sie unter:

Einstellungen

Benutzer und Konten

Datenschutz

Deine Privatsphäre-Einstellungen anzeigen und anpassen

Kommunikation und Multiplayer

Anderen Spielern auf PS5 und in der PlayStation-App Lesebestätigungen zeigen

Mit dem Update steht die Funktion jedoch noch nicht allen PSN-Nutzenden zur Verfügung, denn sie wird schrittweise zur Verfügung gestellt.

Neben der Lesebestätigung haben es auch noch ein paar weitere kleinere Neuerungen in die Patch Notes geschafft:

Ihr könnt jetzt direkt vom Widget "Freunde-Aktivität" im Willkommen-Hub zu "Spiele, die deine Freunde spielen" wechseln.

Es wurden Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Die Leistung und Stabilität der Systemsoftware wurde verbessert.

So aktualisiert ihr auf Version 12.60

Habt ihr die Funktion für automatische Systemupdates eingestellt, sollte die Aktualisierung beim nächsten Start der Konsole heruntergeladen werden oder bereits im Standby-Modus erledigt worden sein. Die entsprechende Option findet ihr in den Systemeinstellungen unter:

System

Systemsoftware

Update und Einstellungen der Systemsoftware

Update-Dateien automatisch herunterladen / Update-Dateien automatisch installieren

In dem Menü könnt ihr das System-Update aber auch manuell anschieben. Zudem sollte es starten, sobald ihr ein Multiplayer-Spiel wie ARC Raiders oder Fortnite startet. Damit sich auf den PSN-Servern keine Cheater tummeln können, wird nämlich immer die aktuelle Version des Betriebssystems vorausgesetzt.

Der Anti-Cheat-Schutz dürfte auch einer der Gründe für das vorherige Update auf Version 12.40 gewesen sein:

Welche PS5-Neuerungen stehen für 2026 an?

Sony hat zwar noch nicht verraten, welche Neuerungen im neuen Jahr folgen werden, allerdings steht die zweite Version von PSSR für die PS5 Pro in Aussicht:

Der Upscaler soll dann fehlerfreiere 4K-Bilder aus Spielen mit generell niedrigen Render-Auflösungen zaubern. Bislang sind schimmernde Bildartefakte noch ein großes Problem bei PSSR, insbesondere bei Spielen, die die aufwendige, aber enorm präzise Lichttechnik Ray-Tracing nutzen.

Werdet ihr die Lesebestätigung einschalten? Oder findet ihr die Häkchen eher nervig?