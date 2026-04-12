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Diese 17 Nachfolger könnten 2026 alles besser machen

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Diese 17 Nachfolger könnten 2026 alles besser machen

Jonas Gössling
12.04.2026 | 10:00 Uhr

Seien wir ehrlich: Die meisten von uns sind Gewohnheitstiere. Nicht umsonst greifen unfassbar viele Spieler zu, wenn ein neues Zelda, ein neues Battlefield oder ein neues Tomb Raider erscheint. Und genau deswegen kommen auch immer wieder neue Fortsetzungen bekannter Marken heraus.

Aber: Das ist nicht unbedingt schlecht. Denn gerade bei Nachfolgern können Entwickler oftmals Fehler der Vorgänger ausbügeln, eine Schippe Bombast, Inhalte, Mechaniken oder einfach alles drei drauflegen und die Spielidee somit noch verbessern.

Genau deswegen zeige ich euch in diesem Video die spannendsten Spiele-Fortsetzungen, die voraussichtlich noch 2026 erscheinen werden.

00:00 - Intro mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis
02:03 - Forza Horizon 6
03:14 - Trails in the Sky 2nd Chapter
04:19 - Subnautica 2
05:30 - Assassin's Creed Black Flag Resynced
06:03 - Warhammer 40,000: Dawn of War 4
07:01 - Kena: Scars of Kosmora
08:03 - Fire Emblem: Fortune's Weave
09:21 - Control Resonant
10:25 - Ace Combat 8: Wings of Theve
11:31 - Lords of the Fallen 2
12:12 - Outward 2
13:06 - Resonance: A Plague Tale Legacy
14:20 - Heroes of Might and Magic: Olden Era
15:05 - Gears of War: E-Day
16:05 - Mortal Shell 2
17:00 - Grand Theft Auto 6
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Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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