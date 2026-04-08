Klammheimliches PS5-Update krempelt gerade den für viele wichtigsten Menüpunkt der Konsole komplett um

Die PS5-Systemsoftware hat eine kleine, aber bedeutende Änderung vor sich.

Die System-Oberfläche der PS5 hat sich seit ihrem Launch kaum verändert. Es gab ein paar Kleinigkeiten, die hinzugefügt wurden, etwa eine frei konfigurierbare Start-Seite oder auch Spielelisten für die eigene Sammlung. An der grundsätzlichen Bedienung hat sich aber nichts getan.

Zumindest bis jetzt, denn Sony nimmt sich der Erreichbarkeit der wichtigsten Untermenüs an und bündelt diese in einer neuen und richtig praktischen Leiste.

Einige User berichten in den sozialen Medien davon, dass auf ihrer PS5 eine neue Leiste hinzugefügt wurde. In diesem Reddit-Thread etwa der PS5-Fan desuburinga:

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Zu erkennen sind einige bekannte Symbole, die an die Spitze des Bildschirms gewandert sind:

die PlayStation Plus-Übersicht

der PlayStation Store

die zuletzt gespielten Titeln

die Spielebibliothek

die Entdecken-Seite für Medien-Apps

Navigiert wird die Schnellzugriff-Leiste via R1 und L1, beide Schultertasten hatten im Home-Screen zuvor keine Funktion. Mit weniger Klicks sind die wichtigsten Funktionen der PS5 also besser erreichbar und es geht viel schneller, zu den einzelnen Kategorien zu springen.

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Autoplay

Wer erhält das Menü-Upgrade?

Bislang ist noch nicht ganz klar, nach welchem Muster die Aktualisierung ausgerollt wird. Einige Spieler*innen, die bereits das UI-Update erhalten haben, haben sich beim PlayStation Beta-Programm angemeldet, viele aber auch nicht.

Bei uns hat sich auch noch nichts getan, wir haben weiterhin das Standard-UI mit "Spiele" und "Medien" ganz oben in der Leiste. Es dürfte sich daher um ein stufenweises Ausrollen der Funktion handeln, schon bald solltet ihr also auch Zugriff auf die praktische, neue Leiste haben.

Findet ihr den Ansatz auch clever? Oder wart ihr mit der bisherigen Navigation zufrieden?