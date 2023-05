Letzte Chance: PS5 und Nintendo Switch OLED nur noch heute günstig im Angebot schnappen

Nur noch heute könnt ihr bei Ebay durch einen Rabattcode Konsolen wie die Nintendo Switch OLED oder die PS5 Disc Edition günstig bekommen.

Heute ist der letzte Tag, an dem ihr bei Ebay mit dem Gutscheincode TECHNIKSTORE 50€ Extra-Rabatt auf zahlreiche Technik-Produkte bekommen könnt, was in vielen Fällen zu sehr günstigen Preisen führt. Unter den Angeboten finden sich auch die aktuellen Konsolen von der PlayStation 5 über die Xbox Series X bis hin zur Nintendo Switch OLED. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Gaming-Deals der Aktion:

Hier haben wir euch die interessantesten (und vertrauenswürdigsten) Konsolen-Angebote aus der Gutschein-Aktion aufgelistet:

Die Spiele in den genannten Bundles liegen als Downloadcode bei. Der Versand ist bei allen fünf Angeboten kostenlos.

Wer ist der Händler hinter den Ebay-Angeboten?

Anbieter ist in allen fünf Fällen der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,5 Prozent positiven Rezensionen. Sbdirect24 ist schon seit 2008 auf Ebay tätig und hat in den letzten Jahren schon oft in ähnlichen Gutschein-Aktionen Konsolen, insbesondere die Nintendo Switch, zu sehr günstigen Preisen angeboten.

Alternative: PS5 + Resident Evil 4 bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und Saturn gibt's ein günstiges Bundle mit der PS5 Disc Edition und Resident Evil 4.

Falls ihr gerade auf der Suche nach einer günstigen PS5 seid, aber keine Lust habt auf die Ebay-Deals oder schlicht zu spät gekommen seid für das Gutschein-Angebot, bekommt ihr bei MediaMarkt und bei Saturn eine interessante Alternative: Hier gibt es ein Bundle mit der PS5 Disc Edition und dem Resident Evil 4 Remake für 555€. Im Vergleich zur UVP der PS5 zahlt ihr also nur rund 5€ Aufpreis für die hervorragende Neuauflage des Horrorklassikers.

Das Spiel wird in diesem Fall der Konsole nicht als Download-Code, sondern in der normalen Retail-Version beigelegt, die sich leicht weiterverkaufen lässt. MediaMarkt und Saturn machen bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist.

