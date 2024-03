Entwickler sagen klipp und klar auf Dev-Messe: PS5 Pro brauchen wir nicht, weil sie kaum Vorteile bietet

Die PS5 Pro dürfte ziemlich sicher recht bald kommen, aber brauchen wir sie wirklich?

Dass die PS5 Pro kommt, scheint einigermaßen sicher. Offiziell angekündigt wurde sie aber noch nicht. Und wenn es nach einigen Entwickler*innen geht, wird das Mid-Gen-Update auch gar nicht unbedingt benötigt. Das erklärt zumindest Gamesindustry.biz-Journalist Christopher Dring, der laut eigener Aussage keine einzige Person auf der Game Developers Conference (GDC) getroffen habe, die die PS5 Pro wirklich verstehe oder wolle.

PS5 Pro richtet sich wohl vor allem an PlayStation-Fans, aber Entwickler haben angeblich wenig Interesse

Darum geht's: Wie bei der PS4 und der PS4 Pro dürfte Sony auch bei der PS5 ein Hardware-Upgrade vornehmen. Das bietet dann mehr Leistung und verkürzt gewissermaßen die Wartezeit auf die nächste Konsolengeneration. Nur gibt es bei der PS5 Pro nicht den einen Selling Point, den die PS4 Pro mit 4K hatte.

52:34 PS5 und Xbox Series: Braucht es jetzt schon eine Pro-Version?

PS5 noch gar nicht voll ausgereizt: Offenbar war Christopher Dring auf der GDC unterwegs und hat dort mit vielen Spiele-Entwickler*innen über eine mögliche PS5 Pro gesprochen. Dabei sei das Interesse an der verbesserten Hardware aber sehr gering geblieben, wie der Journalist in einem Podcast erzählt (via: Push Square).

"Entwickler*innen scheinen nicht das Gefühl zu haben, sie so richtig zu brauchen, zumindest diejenigen, mit denen ich gesprochen habe. Viele haben das Gefühl, dass sie in erster Linie noch gar nicht das Maximum aus der PS5 herausholen."

Ganz im Gegenteil: Es fehle immer noch an mehr großen Tentpole-PS5-Exclusives, die zeigen, was die Hardware wirklich kann. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den immer länger werdenden Entwicklungszyklen von Spielen gebe es noch Nachholbedarf.

"Diese Generation scheint noch gar nicht so richtig in die Gänge gekommen zu sein, geschweige denn dass es sich so anfühlt, als bräuchten wir schon ein Mid-Generation-Upgrade."

Wir wissen sogar schon ungefähr, welche Spezifikationen die PS5 Pro haben könnte.

Wirklich nur Nische? Ob sich eine PS5 Pro wirklich nur an die größten Fans und Enthusiasten richtet, darf natürlich bezweifelt werden. Immerhin müssen wir auf der PS5 meist immer noch zwischen Performance und Grafik wählen oder mit einer Performance kämpfen, die schwer zu wünschen übrig lässt.

Das liegt teilweise natürlich an der Optimierung der Spiele, könnte andererseits aber auch mit mehr Leistung begegnet werden. Wer würde nicht gerne gleichzeitig gute Performance und schicke Grafik haben?

Wie denkt ihr über die PS5 Pro? Braucht es wirklich schon bald ein Upgrade oder eher nicht?