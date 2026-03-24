PS5-Piratenspiel: Dieses Action-RPG liefert, was Skull and Bones gefehlt hat, und ist jetzt günstig!

So viel Spaß wie mit diesem Hit aus 2025 hatten wir mit einem Piraten-Actionspiel schon lange nicht mehr.

Eines der besten Piratenspiele, das ihr für die PS5 bekommen könnt, könnt ihr gerade günstig abstauben: Bei Amazon bekommt ihr den erst 2025 erschienenen Actionhit mit Rollenspiel-Elementen jetzt bereits stattliche 63 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP von 59,99€, wodurch der Preis auf 21,99€ sinkt. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich dabei um den besten Preis aller Zeiten. Hier findet ihr den Deal:

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Moderne Freibeuterei mit spektakulären Kämpfen: Das ist der Piratenspiel-Hit für PS5!

7:01 Eins der besten RPGs 2024 bekommt ein Spin-Off und macht uns zum Piratenkapitän in Hawaii

Autoplay

Bei dem Top-Piratenspiel für PS5 handelt es sich um Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, ein Spin-off der berühmten Yakuza-Reihe, in dem ihr in die Rolle des schon aus der Hauptreihe bekannten Goro schlüpft. Dieser hat nach einem Schiffbruch sein Gedächtnis verloren. Da er eine Augenklappe trägt, schließt er daraus, dass er ein Pirat sein muss, und handelt entsprechend: Er schnappt sich ein Schiff und eine Crew und macht fortan die Inseln Hawaiis unsicher, an denen er angespült wurde.

Das moderne Setting ist also ein völlig anderes, als man es von Piratenspielen sonst gewohnt ist, aber das Gameplay ist trotzdem recht nah an Vorbildern wie Assassin's Creed: Black Flag. Ihr fahrt also mit eurem eigenen, mit Kanonen ausgerüsteten Segelschiff übers Meer, sucht Schätze, liefert euch Seeschlachten und entert andere Schiffe, wobei Goro im Kampf auf Säbel und altmodische Pistolen, manchmal aber auch auf modernere Waffen zurückgreift.

Nicht nur mit Kanonen, sondern auch im Nahkampf teilt Goro ordentlich aus.

Allein schon dadurch, dass wir eigenhändig in die Schlacht eingreifen dürfen, ist Pirate Yakuza in Hawaii einem Konkurrenten wie Skull and Bones spielerisch ein gutes Stück überlegen, zumal auf ein spaßiges und spektakulär inszeniertes Hack&Slash-Kampfsystem gesetzt wird und ihr nicht nur auf dem Schiff, sondern auch an den Stränden Hawaiis kämpfen dürft. Wie es sich für ein ordentliches Piratenspiel gehört, gibt es zudem natürlich ein umfangreiches Fortschrittssystem, das euch euer Schiff und eure Crew aufrüsten lässt.

Trotz alledem wird man mit Yakuza Pirate in Hawaii natürlich nicht glücklich, wenn man sich eine historische Piratensimulation wünscht. Falls es euch jedoch eher aufs Gameplay ankommt und ihr noch dazu ein Herz für schrägen Humor habt, dann bekommt ihr hier das wohl beste Piraten-Actionspiel seit Assassin's Creed Black Flag. Den aktuellen Preis von 21,99€ ist der skurrile Yakuza-Ableger jedenfalls zweifelsfrei wert.