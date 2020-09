PS5-Preis & -Release: Fans glauben nun sogar, dass Chipstüten Hinweise liefern

Wir wissen weder von der PS5 noch von der Xbox Series X, wann genau die Konsolen erscheinen sollen und wie viel sie dann kosten. Sowohl Microsoft als auch Sony halten sich dahingehend bedeckt und scheinen sich gegenseitig geradezu zu belauern. Was seltsame Blüten treibt und beispielsweise sogar dazu führt, dass verzweifelte PS5-Fans sich an jeden noch so kleinen Strohhalm klammern, hinter dem sie Hinweise auf den Preis und Launch-Termin vermuten – wie zum Beispiel Chipstüten.

Sony wirbt jetzt auf Chipstüten für die PS5, verrät Preis & Datum aber nicht

Chipstüten-"Leak": Dass auf Chipstüten Informationen geleakt wurden, die eigentlich noch gar nicht offiziell verbreitet worden waren, hat es durchaus schon gegeben. Zuletzt war das bei Call of Duty Black Ops: Cold War der Fall. Ganz so abwegig ist die Vermutung und Hoffnung darauf also nicht.

Nichts Neues? In diesem Fall war sie allerdings vergeblich. Auf einer Doritos-Packung wird zwar für die PS5 geworben und ein Gewinnspiel gibt es offenbar auch dazu. Aber über Preis oder das Launch-Datum wird trotzdem nichts verraten.

Was viele Fans aber natürlich hoffen. Zumindest häufen sich unter dem Tweet viele Kommentare verzweifelter Fans, die ihrer Enttäuschung darüber Ausdruck verleihen, dass sie immer noch nicht mehr wissen. Wir haben uns auch schon über diesen seltsamen Next Gen-Launch gewundert:

Dass auf Chipstüten nun so eine Werbung samt Gewinnspiel auftaucht, kann zwar als Zeichen dafür interpretiert werden, dass Sony bald endlich Preis und Release-Datum verraten. Andererseits kommt es auch wenig überraschend, dass die Werbe-Kampagnen jetzt so langsam anrollen, immerhin kommen die Next Gen-Konsolen ja definitiv innerhalb der nächsten paar Monate auf uns zu.

Alle Infos zur PS5 findet ihr hier in unserer Gamepro-Übersicht. Dort gibt es alle bisher offiziell bestätigten Ankündigungen sowie sämtliche Spekulationen und Gerüchte auf einen Blick.

Was glaubt ihr: Wie viel kostet die PS5 und wie viel die Xbox Series X? Wann erscheinen die beiden Next Gen-Konsolen?