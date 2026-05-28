PS5 Pro im Angebot: High-End-Konsole jetzt mit 190€ Rabatt abstauben!

Durch das neue Top-Angebot bekommt ihr nicht nur die PS5 Pro günstiger, sondern auch noch einen zweiten Controller dazu.

Wie viele Händler hat auch Otto anlässlich der Days of Play zahlreiche Angebote rund um die PS5 gestartet. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten gibt es dort jedoch nicht nur Spiele und Zubehör, sondern auch Konsolen günstiger: So gibt es die PS5 Pro jetzt 110€ günstiger im Vergleich zum aktuellen UVP und sogar noch einen zweiten DualSense PS5-Controller im Wert von 79,99€ (UVP) obendrauf. Insgesamt liegt der Bundle-Rabatt also bei rund 190€:

Falls ihr euch zusätzlich zu eurer neuen Konsole auch gleich günstige PS5-Spiele oder weiteres Zubehör schnappen wollt, solltet ihr übrigens auch mal einen Blick auf die Days of Play Sales bei Amazon und MediaMarkt werfen:

Wie gut ist der PS5 Pro Deal bei Otto?

Die Preise der PS5-Konsolen sind zuletzt stark gestiegen. Mit dem aktuellen Angebot bekommt ihr zumindest einen vernünftigen Deal, wenn auch nicht den besten aller Zeiten.

Das aktuelle Angebot bei Otto ist nicht der günstigste Preis aller Zeiten für die PS5 Pro. Da Sony den Preis der High-End-Konsole im April um 100€ erhöht hat, ist das allerdings auch nicht zu erwarten.

Seit der Preiserhöhung gab es fast keine guten Angebote für die PS5 Pro oder die PS5 Slim und da es die Konsolen selbst zu den Days of Play bei den meisten Händlern nicht deutlich günstiger gibt, ist auch nicht zu erwarten, dass in nächster Zeit gute Deals kommen werden. Das aktuelle Angebot bei Otto ist also das beste, das wir aktuell bekommen können, und vermutlich auch das beste, das in naher Zukunft kommen wird:

PS5 Pro: Lohnt sich die High-End-Konsole?

Die PS5 Pro bietet eine viel höhere Leistung als die PS5 Slim, allerdings zu einem viel höheren Preis.

Die PS5 Pro ist zwar viel teurer als die PS5 Slim, dafür ist sie jedoch auch viel stärker: Im Durchschnitt liefert sie ungefähr 40 Prozent mehr Leistung, abhängig vom jeweiligen Spiel. Gerade bei der Verwendung von Raytracing ist der Leistungsanstieg enorm. Wenn ihr eure PS5-Spiele also in der bestmöglichen Grafik mit realistischen Lichtspiegelungen genießen wollt, dürfte sich der Aufpreis für euch lohnen.

Falls euch grafische Details oder eine möglichst hohe Framerate gar nicht so wichtig sind, dürftet ihr jedoch auch mit der normalen PS5 Slim zufrieden sein. Schließlich bietet diese noch immer hübsche Grafik, und das für ein paar hundert Euro weniger. Falls ihr euch für den Kauf der günstigeren Konsole entscheidet, könnt ihr sie euch gerade zu einem vergleichsweise guten Preis bei Amazon sichern: