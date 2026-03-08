PS5 Pro im Angebot: Im neuen MediaMarkt-Sale gibt's die Konsole vier Tage lang zum Top-Preis!

Für wenige Tage gibt's bei MediaMarkt die PS5 Pro zum aktuellen Top-Preis, günstiger findet ihr sie als Neuware nirgends.

MediaMarkt hat gerade einen neuen Sale gestartet, durch den ihr Extra-Rabatt auf viele Produkte bekommt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet (die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute). In der Auswahl finden sich auch zahlreiche Gaming-Deals, darunter die PS5 Pro. Laut Vergleichsplattformen findet ihr die High-End-Konsole nirgendwo sonst so günstig wie hier:

Neben der PS5 Pro könnt ihr auch die PS5 Slim günstiger abstauben. Falls ihr die Version mit Disc-Laufwerk haben wollt, kommt ihr dabei mit dem Fortnite-Bundle günstiger weg als mit der Variante ohne Extra-Inhalte:

Die Aktion läuft noch bis zum 11. März, also bis Mittwoch. Durch den MediaMarkt-Sale gibt es neben den PS5-Konsolen natürlich auch noch viele weitere günstige Technik-Deals, darunter 4K-Fernseher, Handys und Soundsysteme. Hier findet ihr die Übersicht über den gesamten Sale:

PS5 Pro: Lohnt sich die leistungsstarke Konsole jetzt?

Die PS5 Pro bietet zwar die viel stärkere Hardware als die PS5 Slim, der Aufpreis lohnt sich aber trotzdem nicht für jeden.

Ob sich die PS5 Pro wirklich lohnt, hängt vor allem von euch ab. Die High-End-Konsole ist deutlich stärker als die PS5 Slim, im Schnitt bietet sie etwa 40 Prozent mehr Leistung (variiert von Spiel zu Spiel). Für alle, die unbedingt die maximale Grafikpracht ihrer Spiele inklusive Raytracing erleben wollen oder die sehr empfindlich auf niedrige Framerates reagieren, ist die PS5 Pro daher ein Muss. Hinzu kommt noch der größere Speicherplatz von 2TB.

Auf der anderen Seite ist die PS5 Pro aber eben auch deutlich teurer als die PS5 Slim, obwohl noch nicht mal ein Disc-Laufwerk mitgeliefert wird (auf Wunsch könnt ihr sie nachträglich noch mit einem aufrüsten). Wenn euch grafische Details wie Lichtspiegelungen gar nicht so wichtig sind, dürftet ihr zudem auch mit der PS5 Slim zufrieden sein. Schließlich bekommt ihr hier trotzdem noch hübsche Grafik geboten. Eventuell ist die günstigere Konsole also der bessere Deal für euch: