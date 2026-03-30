PS5 Pro Controller im Angebot: High-End-Alternative zum DualSense Edge jetzt günstig abstauben!

Diesen offiziell lizenzierten PS5 Pro Controller könnt ihr jetzt günstig abstauben. Weshalb er eine tolle DualSense Edge-Alternative ist, erfahrt ihr unten.

Gerade könnt ihr euch einen der besten PS5-Controller im Angebot schnappen: Das erst im letzten Jahr erschienene Pro Gamepad mit offizieller PlayStation-Lizenz, das dem Sony Dualsense Edge in drei Bereichen überlegen ist, könnt ihr aktuell bei Amazon im Sale abstauben. Laut Vergleichsplattformen ist es nirgendwo sonst so günstig. Der Deal soll noch bis zum 13. April laufen, könnte jedoch natürlich auch schon früher ausverkauft sein:

Den Controller gibt es sowohl in der oben verlinkten schwarzen als auch in der weißen Version günstiger. Übrigens laufen bei Amazon gerade auch noch einige weitere PS5-Angebote, darunter noch mehr Controller und Zubehör und auch eine zwar nicht riesige, aber sehenswerte Auswahl an Spielen. Hier findet ihr die Übersicht:

Module, Extra-Tasten & Hall-Effekt: Das bietet der PS5 Pro Controller!

Wie sein Vorgänger wird auch der Victrix BFG Pro Reloaded PS5-Controller wieder mit einigem Zubehör ausgeliefert.

Es geht hier um die Reloaded-Fassung des Victrix BFG Pro Controllers für PS5. Diese verfügt im Gegensatz zur ursprünglichen Version über Sticks mit Hall-Effekt, wodurch Stick Drift, der beim Sony DualSense und DualSense Edge gerne mal auftritt, nahezu ausgeschlossen ist. Die Chancen, dass der Controller einige Jahre durchhält, stehen deshalb deutlich besser, was bei einem Gamepad der gehobenen Preisklasse natürlich besonders wichtig ist.

Das ist jedoch nicht der einzige Vorteil des Victrix Controllers. Sein auffälligstes Feature ist der modulare Aufbau: Die Sticks sowie das D-Pad und die Buttons lassen sich leicht herausnehmen und austauschen, wodurch ihr beispielsweise selbst entscheiden könnt, ob ihr den linken Stick lieber oben oder unten habt. Für die rechte Seite wird außerdem ein zusätzliches Fightpad-Modul mitgeliefert, das den Stick durch Extra-Buttons ersetzt, was nützlich für Fighting Games und viele 2D-Spiele ist.

Im Vergleich zum DualSense Edge verfügt der Victrix Pro BFG obendrein über die weit längere Akkulaufzeit: Während der Sony-Controller schon nach 5 bis 6 Stunden schlapp machen kann, wenn man all seine Features nutzt, schafft der Victrix Controller circa 15 bis 20 Stunden. Allerdings müsst ihr hier dafür auf das haptische Feedback und die adaptiven Trigger verzichten, denn diese Features bekommt man nur bei Sonys Original-Gamepads.

Auf der Rückseite des Pro Controllers für PS5 findet ihr Extra-Tasten, über die App könnt ihr zudem zahlreiche Einstellungen vornehmen.

Ansonsten bietet der Victrix Pro BFG natürlich noch all die Extra-Features, die man von einem richtigen Pro Controller erwarten kann. Auf der Rückseite findet ihr vier programmierbare Extra-Tasten, durch die ihr den rechten Daumen nicht mehr so oft vom Stick nehmen müsst. Ebenfalls auf der Rückseite befinden sich Schieberegler für die Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und so beispielsweise schneller feuern könnt.

Über die App könnt ihr zudem viele weitere Einstellungen vornehmen, wie sie auch der DualSense Edge und die meisten anderen Pro Controller bieten. Insgesamt bekommt ihr also einen hochwertigen PS5-Controller mit vielen Features geboten. Wenn es euch nur um ein immersives Spielgefühl geht, schneiden Sonys DualSense Controller mit ihrem haptischen Feedback zwar besser ab, doch bei Stick-Qualität, Akkulaufzeit und Flexibilität hat der Victrix die Nase vorn.