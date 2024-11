Die PS5 Pro ist angenehm leise, wenn euch eine Sache nicht stört

So laut wird der Geräuschpegel der PS5 Pro.

Mit der PS5 Pro hat Sony frisch eine leistungsfähigere, aber auch entsprechend teurere Luxus-Variante der PlayStation 5 auf den Markt gebracht. Bei der steckt ordentlich Power unter der Haube, weshalb sich natürlich die Frage stellt, wie es um die Lautstärke steht. Immerhin wollen die einzelnen Komponenten auch ordentlich gekühlt werden, damit ihr lange etwas von ihnen habt.

Wir konnten die Konsole bereits vorab ausgiebig testen und haben dabei auch den Geräuschpegel genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis fällt sehr positiv aus, allerdings gibt es einen Punkt, der euch unter Umständen stören könnte.

Geräuschpegel: So laut wird die PS5 Pro

Im GamePro-Test zur PS5 Pro hat sich die neue Konsole selbst unter Volllast als angenehm leise herausgestellt. Konkret haben wir den Geräuschpegel einmal direkt neben der Konsole und dann noch aus zwei Metern Entfernung gemessen – also so wie ihr sie in etwa hören würdet, wenn ihr gemütlich von der Couch aus zockt und die Konsole neben dem Fernseher steht.

Dabei haben sich folgende Werte in einem Raum ergeben, dessen Grundrauschen 25 Dezibel beträgt:

Messung direkt neben der PS5 Pro unter Volllast: 37 Dezibel

37 Dezibel Messung in 2 Meter Entfernung unter Volllast: 28 Dezibel

Zum Vergleich: 30 Dezibel entsprechen in etwa der Lautstärke von leisem Flüstern, 40 Dezibel wären in etwa das Surren eines Kühlschranks oder die Soundkulisse in einer Bibliothek.

Entsprechend ist der Lüfter der PS5 Pro zwar hörbar, aber definitiv nicht störend. Das liegt auch daran, dass die neue Konsole zwar mehr Leistung liefert, dank der kleineren Fertigungsstrukturen aber nur durchschnittlich so viel Wärme wie die Basis-PS5 abgibt.

PS5 Pro: Kaufen oder nicht?

Einziger Knackpunkt: Ein leises Fiepen

Einen Punkt wollen wir aber nicht unerwähnt lassen, der Lüfter verursacht nämlich ein spezielles Geräusch, das in etwa einem hohen Pfeifen entspricht. Hier könnt ihr euch eine Aufnahme der Lüftergeräusche anhören, bei der wir die Lautstärke geboostet haben:

Den meisten von euch wird dieses Geräusch vermutlich überhaupt nicht auffallen oder euch stören. Leidet ihr aber unter einer Überempfindlichkeit für bestimmte Laute, kann es durchaus auffällig sein.

Letztlich müsst ihr hier selbst entscheiden, ob das ein Störfaktor für euch ist oder nicht. Kollege Chris, der unter Tinnitus leidet, hat den Sound zumindest als deutlich weniger störend als bei der PS5 Slim empfunden und konnte auch das Spulenfiepen der Standard-PS5 bei der Pro-Konsole nicht entdecken.

Die PS5 Pro ist seit dem 7. November auf dem Markt und standardmäßig für 799 Euro bei uns zu haben – dieser Preis beinhaltet allerdings noch kein Laufwerk und keinen Standfuß für die Konsole.

Im GamePro-Test konnte das Luxus-Modell in fast allen Punkten überzeugen, besonders die Performance und verbesserte Grafik fallen positiv auf. Der Preis bleibt aber ein Knackpunkt im Verhältnis zu dem, was das Upgrade liefert.

Habt ihr damit gerechnet, dass die PS5 Pro so leise bleibt und wie wichtig ist das für euch als Kauf-Faktor?