Ich habe jetzt eine PS5 Slim und das Lüfter-Fiepen hat mir schon nach 2 Minuten den Spaß geraubt

Meine "Spielerfahrung" mit der PS5 Slim, Symbolbild.

Am Mittwochabend war es endlich soweit: Nach einiger Wartezeit ist die neue PS5 Slim bei mir eingetrudelt, also die erste PS5-Variante, die deutliche Änderungen am Formfaktor vornimmt.

Bei der Leistungsfähigkeit ist alles beim Alten geblieben, daher war der wichtigste Aspekt für mich die Betriebslautstärke. Bisherige Slim-Varianten waren stets ein wenig leiser als das Original, die Hoffnung war also auch beim CFI-2000-Modell der PS5 da. In der Praxis war das aber leider nicht der Fall.

Testablauf und Reklamation

Sony hat mir ein Testexemplar der PS5 Slim zur Verfügung gestellt. Über die im Artikel genannten Probleme mit der Lautstärke wurden meine Ansprechpartner*innen bei Sony informiert und mir wurde versichert, dass Konsolen bei zu hohem Lautstärkepegel ausgetauscht werden würden. Seid ihr also von einem ähnlichen Fehler betroffen, dann könnt ihr einen Austausch beziehungsweise Widerruf bei eurem Händler oder Sony selbst initiieren.

Die perfekte PS5 – zumindest, wenn ich nicht darauf zocken möchte

Bisher nenne ich drei PS5-Konsolen mein Eigen, unter anderem zu Vergleichszwecken und, um das Thema Jailbreaks näher zu beleuchten. Als laut habe ich keine von ihnen empfunden, lediglich ihr knatterndes Spulenfiepen ist mir störend aufgefallen, aber auch nicht in einem Maße, bei dem ich mich nicht mehr auf ein Spiel konzentrieren konnte.

Dahingehend kann ich über die CFI-2000-Slim auch nichts Negatives berichten. Das Netzteil beziehungsweise die Spannungsregulatoren meines Review-Musters blieben selbst bei aufwendigen Spielen wie Spider-Man 2 oder Final Fantasy 16 flüsterleise.

Der Federgarten im Prolog von Final Fantasy 16 ist ein aufwendiges Grafik-Highlight, bei dem die PS5 Slim ruhig bleibt – abgesehen von einer nervenraubenden Sache.

Stattdessen ist aber ein anderes Geräusch in den Vordergrund getreten und das hat mich tatsächlich deutlich stärker vom Zocken abgelenkt, als es das Spulenfiepen der Vorgängerversionen je vermochte.

Ich wollte vor dem Schlafengehen nur noch ein paar Partien auf der neuen Warzone-Map Urzikstan absolvieren, schon im Menü ist mir allerdings ein unangenehmer Ton aufgefallen, der mich an das Fiepen einer Mücke erinnert hat.

Das Geräusch war nicht so inkonsistent wie beim Spulenfiepen meiner CFI-1000- beziehungsweise CFI-1100er-Konsolen, sondern blieb immer gleich, völlig unabhängig von der Spielszene und dem gewählten Titel.

Hier habe ich eine Aufnahme mit meinem Handy angefertigt, die zur Veranschaulichung des Klangs dienen soll:

Viel schlimmer noch: Es bereitete mir buchstäblich Albträume, da die Frequenz nahezu exakt der meines Tinnitus auf meinem rechten Ohr entspricht, wodurch dieser über Stunden hinweg verstärkt wurde. Wäre das also so eine Art Konfrontationstherapie gewesen, wäre sie völlig in die Hose gegangen.

Die schlankere PS5 Slim im (deutlich entspannteren) Trailer:

0:20 Schlanker und mehr Speicher: Trailer zeigt die neuen PS5-Slim-Modelle

Spurensuche

Bereits in den vergangenen Tagen habe ich Berichte auf Reddit von Käufer*innen entdecken können, in denen ein ähnliches Problem wie bei mir beschrieben wurde. Die Erläuterungen dazu waren eher unspezifisch, aber ich konnte ja nun selbst auf Ursachenforschung gehen.

Irgendwo hier dazwischen muss der Übeltäter stecken.

Mein Fokus richtete sich direkt auf den Lüfter meiner PS5 Slim. Das Fiep-Geräusch trat ja immerhin erst auf, wenn dieser auf eine höhere Drehzahl gesteigert wurde. Waren es vielleicht Vibrationen, die von seinem Motor ausgelöst wurden?

Ich habe daraufhin die Lage der Konsole verändert und ein Handtuch daruntergeschoben, um Gerüttel abzudämpfen, und das hat auch ein wenig geholfen. Genau wie das Abnehmen oder Zusammendrücken der oberen Seitenplatten.

So sah infolgedessen mein Übergangs-Setup aus, mit der die Slim bisher am leisesten läuft, leider blieb sie aber weiterhin gut hörbar:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zu guter Letzt habe ich daraufhin die Schrauben am Lüfter festgezurrt und auch einmal gelockert, und auch das veränderte das Geräusch maßgeblich. Als ich den Lüfter völlig entkoppelt vom Gehäuse mit der Hand gehalten habe, war es dann sogar vollständig verschwunden.

Meine Schlussfolgerung wäre also in der Tat, dass sich die Vibrationen des Lüfters auf das Gehäuse übertragen und den kreischenden Sound erzeugen. Ob in meinem Fall nun aber der Motor nicht rund läuft oder die Aufhängung versagt, kann ich nicht mit Gewissheit sagen.

Chris Werian Chris verbringt als Hardware-Autor gefühlt seine halbe Freizeit an der PS5 und hat schon mehrere Modelle während seiner Bastelein unter die Lupe nehmen können. Keine war jedoch bisher so laut, wie die PS5 Slim, die er ausgerechnet zum Test zur Verfügung gestellt bekommen hat. Überrascht ist er darüber nicht mehr, denn defekte Konsolen zieht er magisch an, weshalb er sie auch ständig repariert. Irgendwie muss er ja die andere Hälfte seiner Freizeit füllen.

Gibt es wieder eine Lüfter-"Lotterie"?

Bereits die Lüfter der vorherigen PS5-Konsolen wiesen unterschiedliche Lüftercharakteristiken auf. Sie wurden von vier Herstellern (NMB, Delta, Nidec, Foxconn) gefertigt, da es für einen einzigen Zulieferer schlichtweg unmöglich wäre, in den Dimensionen zu produzieren, die Sony benötigt.

Zu der PS5 Slim gibt es wenig überraschend ähnliche Berichte von Fans: Sie entdeckten erneut Lüfter von Nidec und Foxconn und wohl auch seltene Varianten von Delta.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ich kann mich mit einem Modell von NMB einreihen und obwohl die Marke bisher bei den Vorgängern als leise galt, scheint sich das nicht auf meine PS5 Slim übertragen zu haben.

Ich habe den Lüfter mal aus seiner Halterung geschraubt, um zu checken, welcher Typ in der Konsole steckt.

Bislang kristallisierte sich unter den Lüftertypen der Slim noch kein eindeutiger Spitzenreiter heraus, die Lüfter sämtlicher Hersteller scheinen vereinzelt von den von der Community getauften "UFO-Geräuschen" betroffen zu sein.

Dazu würde passen, dass das Design der Lüfter mittlerweile aneinander angeglichen wurde, statt den Herstellern freihe Hand zu geben. Dadurch kommen nur noch Probleme mit der Aufhängung oder eine zu schwache Dämpfung der entstehenden Vibrationen als Ursache für hochfrequente Geräusche und eine zu hohe Lautstärke infrage.

Wie verbreitet ist das Problem?

Da bereits bei den vorherigen Reihen ähnliche Berichte zu Konsolen mit penetrant lauten Lüftern kursierten, gehe ich davon aus, dass erneut eine gewisse Anzahl von Spieler*innen von Problem betroffen sein wird.

Wie hoch die Anzahl tatsächlich ist, lässt sich jedoch nur schwer einschätzen. Schon allein deshalb, weil vereinzelte Fehler durch die Verbreitung im Internet gern als viel gravierender wahrgenommen werden, als sie es in Wirklichkeit eigentlich sind.

Das Slim-Modell (noch ohne Standfuß, da er es nicht rechtzeitig zu mir geschafft hat) im Vergleich zur größten und auch zur kleinsten "PS5", die ich besitze.

Auf Anfrage wurde mir von Sony mitgeteilt, dass die Reklamationen auf Basis technischer Fehler bei den Vorgängermodellen in einem erwartbaren Rahmen lagen, zu den neuen Konsolen sind allerdings noch keine handfesten Daten vorhanden.

Der Gradmesser könnte also in beide Richtungen ausschlagen. Während meiner Recherchen bin ich zumindest auf weitaus mehr Videos ohne das Problem gestoßen als auf Aufnahmen mit dem Fiepen.

Um mir einen groben Überblick über die Situation zu verschaffen, würde ich die PS5 Slim-Besitzer*innen unter euch bitten, an unserer Umfrage teilzunehmen:

Das könnt ihr tun, falls ihr selbst betroffen seid

Nicht unerwähnt lassen möchte ich zudem, dass es sich auch um einen Transportschaden handeln könnte. Obwohl das Paket unversehrt war, als es bei mir ankam, besteht stets die Wahrscheinlichkeit, dass das Kugellager eines Lüfters durch Erschütterungen während der Lieferkette beinträchtigt wird und dann übermäßig große Vibrationen erzeugt.

Ein Fehler innerhalb einer Produktionslinie ist ebenfalls nicht völlig auszuschließen, dieser könnte sich auf eine gewisse Menge an PS5-Konsolen mit demselben Mangel ausgeweitet haben.

Was auch immer der Grund ist, ihr solltet, sofern eure PS5 Slim betroffen ist, die von Sony gewährte Garantie nutzen.

Sollten die Geräusche des Lüfters ein unerträgliches Level erreichen (was bei einem hochfrequenten Ton schnell passieren kann), handelt es sich um eine massive Beeinträchtigung der Funktion des Geräts.

In diesem Video wird der Unterschied zwischen einer leisen und einer "UFO"-Slim ab Minute 5:16 ganz besonders deutlich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Bei einer Online-Bestellung seid ihr sogar völlig aus dem Schneider: In Deutschland habt ihr ein 14-tägiges Widerrufsrecht für Haus- und Fernabsatzgeschäfte. Euch bleiben also nach dem Erhalt zwei Wochen, um den Widerruf in Anspruch zu nehmen und euer Geld zurückzuerhalten.

Alternativ könnt ihr euch natürlich auch bei Sony melden und nach einem Austausch erkundigen. Die Garantie gilt dabei ein Jahr.

An eurer Stelle würde ich jedenfalls schleunigst eine von beiden Varianten in Anspruch nehmen, denn mir hat das nervige Lüfter-Plärren über den gesamten Abend hinweg den Spielspaß geraubt. Nach einem Austausch dürfte die PS5 Slim dann aber wohl auch mein Wohnzimmer erobern.

Würde euch der Ton auch so sehr beim Zocken stören? Oder seid ihr dahingehend unempfindlich?