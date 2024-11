PS5 Pro: Leak der Gebrauchsanleitung verrät Specs der neuen Luxus-Konsole

Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange, bis die PS5 Pro offiziell erscheint, und bislang wussten wir noch recht wenig über die genauen Spezifikationen der extra leistungsfähigen Konsole. Zumindest etwas mehr Licht ins Dunkel bringt jetzt das offizielle Manual. Die Gebrauchsanleitung wurde jetzt nämlich schon geleakt und verrät unter anderem zum Beispiel, dass wir die Mid-Gen-Konsole eine Leistung von 16,7 TeraFLOPS hat.

Endlich wissen wir mehr: Die technischen Spezifikationen der PS5 Pro sind geleakt

Darum geht's: Am 7. November – also noch diese Woche – steht der offizielle Release der PS5 Pro an. Die Mid-Gen-Konsole bringt deutlich mehr Power als die normale PS5 an den Start, kostet dafür aber auch ordentlich. Bisher hat sich Sony allerdings überraschend bedeckt gehalten, was die genauen, technischen Details angeht. Jetzt wissen wir zumindest etwas mehr.

1:24 PS5 Pro - Trailer stellt Enhanced-Games vor, um uns die Power-Konsole schmackhaft zu machen

Woher stammen die Infos? Aus dem Sicherheits-Manual, das jeder PS5 Pro beiliegt. In dieser Gebrauchsanweisung gibt es einen Überblick über die Specs der Konsole – zumindest, was das ganz Grundlegende und Grundsätzliche angeht.

16,7 TeraFLOPS und 2 GB DDR5-RAM mehr: neben der 2 TB großen SSD und einer deutlich leistungsfähigeren GPU stechen auch die zusätzlichen 2 GB DDR5-RAM heraus. Sie stehen offenbar dem Betriebssystem zur Verfügung, während 16 GB GDDR der Grafikkarte und CPU zugeordnet sind.

Hier könnt ihr die jetzt bekannten Daten noch einmal im Überblick sehen (via DualShockers):

Komponenten Spezifikation Konsole PlayStation®5 Pro Hauptprozessor Custom Single Chip Processor CPU x86-64-AMD Ryzen TM "Zen2", 8 cores/16 threads GPU 16.7 TFLOPS, AMD RadeonTM RDNA graphics engine Speicher GDDR6 16 GB, DDR5 2 GB Festplatte Custom SSD 2 TB USB Type-A Ports 2 x SuperSpeed USB - 10 Gbps USB Type-C Port Hi-Speed USB Input/Output 3 Netzwerk Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth® 5.1 AV Output HDMI OUT Energie-Voraussetzungen 100-240 V~ 4.2-1.7 A, 50/60 Hz Maximum Nominal Power 390 W Externe Dimensionen Ca. 388 x 89 x 216 mm (Breite x Höhe x Tiefe) Gewicht Ca. 3,1 kg Operating Temperature 5 °C bis 35 °C

Das bedeuten TeraFLOPS: Stark vereinfacht bezeichnet der Wert, wie viele Billionen Berechnungen pro Sekunde ausgeführt werden können. Das Ganze ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil die TeraFLOPS allein nicht unbedingt aussagekräftig dahingehend sind, wie gut es sich mit einer Konsole spielen lässt. Mehr Infos zu dem Thema findet ihr hier:

Wie groß ist der Sprung? Um etwas Kontext zu liefern, können wir uns natürlich den Vergleich ansehen. Rein auf die TeraFLOPS bezogen setzt sich die PS5 Pro jetzt an die Spitze und löst die Xbox Series X (12,14 TeraFLOPS) als bisher leistungsfähigste Konsole ab. Der Sprung von PS5 (10,28 tflops) zu PS5 Pro ist allerdings deutlich kleiner als der, den die PS4 Pro (4,2 tflops) im Vergleich zur PS4 (1,84 tflops) hingelegt hat.

Wie gut ist die PS5 Pro wirklich? Das können wir euch aktuell noch nicht genau sagen, aber immerhin dürfen wir schon so viel verraten: Das gute Stück ist mittlerweile bei unserem Tester und Hardware-Guru Chris angekommen und der arbeitet bereits mit Hochdruck daran, die neue Konsole auf Herz und Nieren zu prüfen. Im großen GamePro-Test zur PS5 Pro erfahrt ihr dann mehr.

Wie steht ihr zu den jetzt neu veröffentlichten Specs der PS5 Pro? Was haltet ihr von der TeraFLOPS-Zahl und dem zusätzlichen Speicher?