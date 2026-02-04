Switch-Hit im Top-Angebot: Marios größter Konkurrent ist jetzt richtig günstig!

Diese rasante Mario-Alternative gibt's jetzt über 40€ günstiger im Vergleich zum Release-Preis.

Wer auf der Suche nach einem tollen Jump&Run für Nintendo Switch ist, ist natürlich immer gut bei einem Mario-Spiel wie Super Mario Bros. Wonder aufgehoben. Es gibt jedoch einige ernstzunehmende Alternativen zu den großen Nintendo-Hits, die ebenfalls tolle Platforming-Action liefern. Einen davon gibt es bei Amazon gerade rund 67 Prozent günstiger als im Nintendo eShop. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals. Falls er schon weg ist, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr euch mit ein paar anderen günstigen Switch-Angeboten trösten:

Schneller als Mario: Das ist der bunte Switch-Hit!

1:30 Klassische 2D-Action mit Koop - Sonic Superstars im Trailer

Es geht hier natürlich um Segas blauen Igel Sonic, genauer gesagt um Sonic Superstars, mit dem die Reihe nach dem Open-World-Spiel Sonic Frontiers wieder zu ihren Wurzeln zurückgekehrt ist. Es handelt sich um ein traditionelles Jump&Run, das trotz bunter 3D-Grafik auf 2D-Level setzt. Neben Sonic sind mit Tails, Knuckles und Amy die beliebtesten Charaktere der Reihe dabei, einschließlich des Bösewichts Dr. Eggman, der diesmal jedoch nicht die größte Bedrohung ist.

Neben den bekannten Fähigkeiten wie Sonics rasender Geschwindigkeit gibt es auch neue Skills. So könnt ihr jetzt Klone erzeugen, die Zeit verlangsamen oder eure Gestalt verändern. Auch sonst gibt es einige Neuerungen: Die Level sind offener und bieten mehr Raum zur freien Erkundung. Daneben sind eine Menge neuer Minispiele enthalten, die für mehr Abwechslung sorgen, und die Bosse sind diesmal etwas härter als gewohnt.

Sonic Superstars könnt ihr auch im Koop für bis zu vier Personen spielen.

Bei der Kampagne backt Sonic Superstars ebenfalls keine kleinen Brötchen, sondern erzählt gleich drei verschiedene Geschichten, die euch durch elf abwechslungsreiche Zonen führen. Ihr könnt sie allein oder im Koop für bis zu vier Personen spielen. Daneben könnt ihr im Time-Attack-Modus eure Bestzeiten mit der ganzen Welt vergleichen oder im neuen Kampfmodus in den Minispielen gegen andere Spieler*innen antreten.