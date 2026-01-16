PS5 Pro bekommt bald ein großes Update, jetzt lohnt sie sich besonders

Dass die Playstation 5 Pro ein Update für mehr FPS und bessere Grafik bekommen soll, ist schon länger bekannt, ein aktueller Leak deutet an, dass es schon sehr bald so weit sein könnte.

Elias Mohr, GamePro Deals
16.01.2026 | 12:11 Uhr


Dank eines Software-Updates soll die Playstation 5 Pro schon bald leistungsfähiger werden.

Die Playstation 5 Pro wird wohl schon bald wesentlich leistungsfähiger werden. Und das nicht wegen neuer Hardware, sondern durch eine Verbesserung der eigenen Upscaling-Technologie PSSR. Neue Informationen deuten darauf hin, dass das Update schneller kommen könnte als erwartet, weswegen sich der Kauf des Konsolen-Schlachtschiffs gerade besonders lohnt.

Das ist PSSR und deshalb sorgt es für mehr FPS auf der PS5 Pro

PSSR ist die Abkürzung für Playstation Spectral Super Resolution. Ähnlich wie bei Nvidias DLSS 4 wird dabei künstliche Intelligenz verwendet, um niedrig aufgelöste Spielbilder in höhere Auflösungen umzuwandeln. Das bedeutet einen riesigen Boost in Sachen Grafik, der sich vor allem bei visuellen Spielen wie Cyberpunk 2077 extrem stark auswirken dürfte. Aber auch alte Spiele könnten davon profitieren, wenn sie auf höhere Auflösungen gebracht werden können.

PSSR 2.0 basiert auf AMD FSR 4, die auch schon Upscaling auf Grafikkarten ermöglicht. PSSR 2.0 basiert auf AMD FSR 4, die auch schon Upscaling auf Grafikkarten ermöglicht.

Durch das neue PSSR 2.0 soll nicht nur das Upscaling verbessert werden, sondern auch Framegeneration soll zukünftig unterstützt werden. Das bedeutet, dass zwischen jedem natürlich generierten Frame, ein Frame geschoben wird, der von der KI berechnet wurde. So lässt sich die FPS in modernen PS5-Spielen massiv erhöhen, ohne dass die Auflösung darunter leidet.

Bald hat die PS5 Pro noch viel mehr zu bieten

Wann genau kommt das Update für die Playstation 5?

Zwar hat Sony schon vor längerer Zeit bestätigt, dass die Playstation 5 Pro ein Update auf PSSR 2.0 erhalten wird, jedoch bisher dazu geschwiegen, wann es tatsächlich so weit sein wird. Ein Leaker aus Japan hat nun Informationen geteilt, nach denen der Release des Software-Updates noch für das erste Quartal 2026 geplant ist, was bedeuten würde, dass es spätestens Ende März so weit sein dürfte.

Video starten 11:45 PS5 Pro im Technik-Check: Für wen lohnt sie sich?

Mit einem verbesserten Upscaling stärkt die Playstation 5 Pro ihr ohnehin größtes Verkaufsargument, denn schon jetzt ist die Konsole, was Rechenpower angeht, kaum zu schlagen, und das wird sich bald weiter verschärfen. Daher hat es sich wohl selten so gelohnt, in eine PS5 Pro zu investieren.

