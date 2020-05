PS5 oder PS4? The Last of Us 2-Design macht Fans die Entscheidung schwer

The Last of Us 2 sorgt für verzweifelte Fans, aber auf eine gute, Luxus-Problem-Art und Weise. Die neue limitierte PS4 Pro im TLOU2-Design sieht nämlich so gut aus, dass viele Fans sich kaum zusammenreißen können. Dabei wollen sie ihre hart verdienten Euros doch eigentlich für die schon bald erscheinende PS5 zusammen halten. Aber das ist angesichts dieses Looks gar nicht so einfach.

Sony bringt The Last of Us 2-PS4 Pro Limited Edition auf den Markt

Führe uns nicht in Versuchung: The Last of Us Part 2 erscheint auch im Bundle mit einer PS4 Pro. Aber nicht einfach nur irgendeiner Standard-Konsole, sondern mit einer limitierten PS4 Pro im The Last of Us 2-Look. Der ist wirklich nicht von schlechten Eltern und kann hier bewundert werden:

Fans hadern, ob sie PS5 oder PS4 Pro im The Last of Us 2-Look kaufen sollen

Das bringt viele Fans aktuell ziemlich in die Bedrouille. Die wollten sich nämlich eigentlich erst mit der PS5 wieder eine neue Konsole kaufen, wenn wir den vielen Kommentaren und Tweets Glauben schenken möchten. Aber das ist nicht so einfach, wenn es so eine schicke, limitierte PS4 Pro im TLOU2-Design gibt.

Dementsprechend hadern jetzt eine ganze Menge Sony-Fans mit sich, ihrem Geldbeutel und ihrem Gewissen. Selbst diejenigen, die bereits eine PS4 Pro besitzen. Dieser User hier wünscht sich darum im Idealfall gleich eine PS5 Limited Edition im Design des kommenden Blockbusters The Last of Us 2.

Can we also get a PS5 The Last Of Us edition in the future? I would love that even more because I already own a PS4 Pro. — Jimmy Jay (@JimmyMusicJay) May 19, 2020

Viele andere Fans scheinen kurz davor zu stehen, sich einfach die Konsole zu kaufen – völlig unabhängig, ob sie schon eine PS4 besitzen – und bitten um Unterstützung. Sie wollen quasi dringend davon abgehalten werden, derartige Unvernünftigkeiten zu unternehmen.

I need someone to convince me not to buy the new Last of Us PS4 Pro... because I've been staring at it all morning. ? — Raelle Collar (@CollarRaelle) May 19, 2020

someone tell me in no uncertain terms not to pre order the last of us ps4 pro — ?? (@GAYMYKA) May 19, 2020

Dieser Mensch hier kann sich aber offenbar ganz gut beherrschen, obwohl er den Look feiert:

If I didn’t have a PS4 Pro already, I’d totally get this. The all black look is clean af! ?? #TheLastofUsPartII pic.twitter.com/EjlNeIDNhd — MessiTheGOAT Part II (@InspiredByLM10) May 19, 2020

Vor allem das Timing mit der kurz bevor stehenden Veröffentlichung der PlayStation 5 macht einigen wohl ganz schön zu schaffen. Die Entscheidung fällt natürlich nicht leicht, wenn man so richtig Fan ist, aber eigentlich auch auf die PS5 gespart hat.

As much as I'd love to get The Last of Us 2 PS4 Pro, I won't be getting one.



With the PS5 on the horizon, and personal budget restraints, it's a smarter decision for me to save money for the PS5 instead.



I have preordered a DualShock 4 controller though? — Jamiex66 (@Jamiex66) May 19, 2020

I want the last of us part 2 PS4 pro console but the PS5 is just around the corner ????? pic.twitter.com/veSoFdrCgs — ThatGuy310 (@ThatGuy31011) May 19, 2020

Selbstverständlich stößt das auch auf Unverständnis:

Es gibt also eine PS4 Pro zu #TheLastOfUsPartII.

Aber wer kauft sich bitte jetzt noch die Pro wenn die PS5 zum Weihnachtsgeschäft kommt? — Niklas (@Wolfstarzan) May 19, 2020

Manche lassen sich davon aber nicht abhalten. Wer braucht schon Geld? (Äh ich und viele andere natürlich. Das war eine sogenannte rhetorische Frage.)

Pre ordered The Last of Us Part 2 special edition PS4 pro and also the Ellie edition version of the game... who needs $700 anyway.... hehe #TheLastOfUsPartII — Jessica (@AFC_Rawrs) May 19, 2020

Bei einigen dürfte es sich vielmehr so gestalten:

Wie seht ihr das? Führt euch die TLOU2-PS4 Pro in Versuchung oder wartet ihr auf die PS5?