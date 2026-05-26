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Ein PS5-Spiel voller Grausamkeit: Dieser düstere Geheimtipp verdient viel mehr Aufmerksamkeit!

Schon im letzten Jahr ist ein packendes Mystery-Spiel mit einzigartiger, grausamer Welt für PS5 erschienen – und wurde leider von vielen ignoriert. Jetzt bekommt ihr es zum halben Preis.

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GamePro Deals
26.05.2026 | 17:17 Uhr


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Dieses PS5-Spiel schickt euch in ein vom Bürgerkrieg zerstörtes Land, in dem auch noch übernatürliche Gefahren warten. Dieses PS5-Spiel schickt euch in ein vom Bürgerkrieg zerstörtes Land, in dem auch noch übernatürliche Gefahren warten.

Gerade könnt ihr einen PS5-Geheimtipp aus dem letzten September, der bei seinem Release leider viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, günstig abstauben. Bei Amazon bekommt ihr das düstere Mystery-Actionspiel mit einer einzigartigen, postapokalyptischen Spielwelt jetzt für die Hälfte des ursprünglichen Preises. Hier findet ihr den Deal:

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Bürgerkrieg und eine übernatürliche Bedrohung: Das ist der düstere PS5-Geheimtipp!

Stellenweise wirkt die Spielwelt von Hell is Us bildschön, sie steckt jedoch voller Verzweiflung und Grausamkeit. Stellenweise wirkt die Spielwelt von Hell is Us bildschön, sie steckt jedoch voller Verzweiflung und Grausamkeit.

Wir sprechen von Hell is Us, das uns im Jahr 1993 in ein fiktives, vom Bürgerkrieg zerrissenes Land schickt, welches noch dazu von gefährlichen, mysteriösen Kreaturen mit übernatürlichen Kräften heimgesucht wird. Durch sein tolles Artdesign entfaltet die Spielwelt eine packende, postapokalyptische Atmosphäre im Fallout-Stil. Zugleich bietet sie jedoch eindrucksvolle Bauwerke wie aus einer Fantasy-Welt, die voller Geheimnisse stecken.

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Noch mehr als Landschaften und Gebäude tragen allerdings die Menschen zur trostlosen Stimmung des Spiels bei: In den Dörfern treffen wir auf verwundete und erschöpfte Einwohner, die grausame Geschichten über den Krieg zu erzählen haben, und ständig stoßen wir auf Leichen und andere Spuren von Gräueltaten. Auch wenn wir diese Taten in der Regel nicht selbst sehen, werden die Folgen der Gewaltspirale des Krieges teils sehr drastisch dargestellt.

Video starten 25:42 Hell is Us - Test-Video: Ein schockierendes Spiel, das euch nicht für zu blöd hält

Das Erforschen der weiten, offenen Gebiete ist übrigens ein zentrales Spielelement: In Hell is Us gibt es nämlich keine Questmarker, stattdessen müssen wir uns mithilfe von Dokumenten, Hinweisen und Wegweisern orientieren und selbst herausfinden, wo wir hinzugehen haben. Das kann sich manchmal anfühlen wie echte Detektivarbeit, doch gerade das macht Hell is Us zu einem einzigartigen Erlebnis und sorgt für interessante Rätsel.

Ansonsten ähnelt das Gameplay einem Soulslike, allerdings mit niedrigerem Schwierigkeitsgrad. Da gegen eure übernatürlichen Feinde gewöhnliche Schusswaffen nicht funktionieren, stürzt ihr euch mit Nahkampfwaffen wie Schwertern und Äxten aus einem speziellen Material in den Kampf gegen die furchterregenden Kreaturen. Dabei könnt ihr ähnlich wie in Bloodborne durch erfolgreiche Angriffe Lebenspunkte zurückgewinnen, was eine offensive Spielweise belohnt.

Hell is Us im Test: Packende Mystery-Action ohne Map und Questmarker
von Samara Summer
Hell is Us im Test: Packende Mystery-Action ohne Map und Questmarker

Im Test hat uns Hell is Us sehr gut gefallen, wir haben 80 Punkte vergeben. Bei unseren GameStar-Kollegen waren es sogar 81. Dass das atmosphärische Actionspiel nicht noch höhere Wertungsregionen erreicht hat, liegt vor allem daran, dass das Kampfsystem mit der Zeit doch etwas zu monoton wird. Wer nach einem fordernden Soulslike sucht, ist hier deshalb nicht an der richtigen Adresse, aber alle mit Lust auf ein fesselndes und schonungsloses Mystery-Spiel sollten Hell is Us unbedingt eine Chance geben.

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