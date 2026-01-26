PS5-Rennspielhit: Traumhafte Open World mit 700 Fahrzeugen jetzt im Angebot!

Lust, durch eine traumhaft schöne Open World zu rasen? Dann könnt ihr euch jetzt dieses PS5-Rennspiel im Angebot schnappen.

Gerade könnt ihr euch eines der erfolgreichsten und besten PS-Rennspiele im Angebot schnappen: Den Open-World-Racer, der digital im PlayStation Store aktuell 79,99€ kostet, bekommt ihr bei Amazon jetzt für nur 19,99€. Der Deal soll offiziell noch bis zum 15. Februar laufen, könnte aber natürlich auch schon viel früher ausverkauft sein. Hier findet ihr ihn:

Der Rennspielhit ist übrigens nicht das einzige Spiel, das ihr gerade günstiger bekommt: Amazon hat heute noch eine Reihe weiterer neuer PS5-Angebote gestartet. Hier eine kleine Auswahl:

Open World im Urlaubsparadies: Das ist der günstige Rennspielhit für PS5

Es geht hier um The Crew Motorfest, ein großes Open-World-Rennspiel, das seit dem Release sogar noch viel umfangreicher geworden ist. Schon zum Start durften wir über O'ahu, eine der größten Inseln Hawaiis mit der Hauptstadt Honolulu, rasen und haben dabei wunderschöne Landschaften mit sonnigen Stränden, grünen Wäldern und Vulkanen sowie Straßenrennen zwischen den Wolkenkratzern der Großstadt geboten bekommen.

Durch ein großes kostenloses Update ist inzwischen auch noch die Insel Maui hinzugekommen, die unter anderem kurvenreiche Gebirgsstrecken liefert. Auch der Fuhrpark ist noch größer geworden: Insgesamt stehen euch 700 verschiedene Vehikel zur Verfügung, zu denen nicht nur die unterschiedlichsten Wagen vom Oldtimer bis zum Formel-1-Rennwagen, sondern auch Motorräder, Quads, Boote und sogar Flugzeuge gehören.

Sogar mit Flugzeugen seid ihr in The Crew Motorfest unterwegs.

Mit diesen fahrbaren und flugfähigen Untersätzen nehmt ihr an einem großen Motorsport-Festival mit einer reichen Auswahl an Wettbewerben teil, allein oder in Multiplayer-Events für bis zu 28 Personen. Spielerisch ist The Crew Motorfest übrigens mehr einsteigerfreundlicher Arcade-Racer als anspruchsvolle Simulation und somit das Richtige für alle, die mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch ein Urlaubsparadies rasen wollen, ohne sich dabei viele Gedanken um Realismus zu machen.