PS5: Reveal angeblich mit Horizon Zero Dawn 2, Silent Hill & mehr

Am 4. Juni bekommen wir endlich neue Infos zur PS5. Auf dem Reveal-Event soll es vor allem um die kommenden Spiele gehen. Um welche genau, darüber ranken sich viele Gerüchte im Netz. Einige mögliche Enthüllungen haben wir deshalb für euch zusammengefasst:

Die Entwickler von Bluepoint Games sind bekannt für ihre Remasters und Remakes. Zuletzte verpassten sie Shadow of the Colossus ein würdiges Remake. Ihr kommendes Projekt soll angeblich ein Demon's Souls-Remake sein, dass im Rahmen des PS5-Events am 4. Juni enthüllt werden soll. Das lässt zumindest ein Retweet vermuten, in dem Peter Dalton von Bluepoint Games das PS5-Event kommentiert:

I’m so excited for the future. It is time to push forward and leave our old gaming limitations behind us. https://t.co/yZYlbf3myZ

Auch die Tatsache, dass der gut informierte Spielejournalist Jason Schreier den Tweet eines Fans geliked hat, der sich das Bluepoint-Remake wünscht, lässt darauf so manchen hoffen, dass Demon's Souls für die PS5 ein Remake spendiert bekommt.

Über ein Horizon Zero Dawn 2 gibt es schon länger Gerüchte. Der zweite Teil soll mit einer größeren Welt und einem Koop-Modus kommen. Ob sich diese Infos mit der Realität decken, können wir vielleicht am 4. Juni erfahren, falls der Nachfolger des erfolgreichen Action-Rollenspiels enthüllt wird.

Richard Ourd, Lead Animator bei Guerrilla Games, teilte die Ankündigung des PS5-Events ebenfalls und wies Fans daraufhin, sich den Termin im Kalender zu markieren. Mittlerweile wurde dieser Tweet allerdings wieder gelöscht. Das sehen einige Fans als "Beweis" dafür, dass das ein Teaser für Horizon Zero Dawn 2 war.

Auch ein neues Silent Hill könnte auf dem PS5-Reveal-Event gezeigt werden. Nicht nur, dass der Insider Ryan aka Dusk Golem auf Twitter von einer wahrscheinlichen Enthüllung am 4. Juni spricht, auch der Silent Hill-Designer Masahiro Ito könnte mit seinem unkommentierten Retweet des PlayStation-Events einen Hinweis darauf geben. Das sind natürlich alles Vermutungen, aber dass ein Silent Hill für die PS5 kommen soll, zeichnet sich schon länger ab.

(1/2) I'll lay this out again bluntly:

Silent Hill if the Japan Studios, Toyama directing, etc, stuff is all true will either be revealed on the 4th or in August. It SHOULD be the 4th as the team is excited to reveal it, the game is PS5 exclusive and it's in a playable state.