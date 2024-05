PS5-Rollenspiel im Angebot: Eines der besten JRPGs aus 2023 gibt es jetzt zum Schnäppchenpreis!

Dieses hübsche JRPG aus 2023 bekommt ihr jetzt für PlayStation 5 zum Top-Preis!

Ihr habt mal wieder Lust auf ein richtiges JRPG, dem man seine Herkunft dank des hübschen Anime-Stils auch ansieht? Dann solltet ihr vielleicht mal einen Blick auf Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key werfen. Das 2023 erschienene Rollenspiel gibt es nämlich in der PS5-Version schon jetzt zum Schnäppchenpreis von 14,97€, und zwar hier bei GameStop:

Bei Amazon bekommt ihr Atelier Ryza 3 übrigens ebenfalls im Angebot, mit 16,22€ ist der Preis dort nicht viel höher. Allerdings müsst ihr hier vermutlich mindestens bis Juni auf die Lieferung warten, weil die PS5-Version aktuell ausverkauft ist:

Was ist Atelier Ryza 3 überhaupt?

Atelier Ryza 3: Der 24. Teil der Rollenspielreihe hat gute Wertungen bekommen.

Atelier Ryza 3 ist bereits der 24. Teil der 1997 gestarteten Atelier-Reihe, Spin-Offs nicht mitgerechnet. In Japan ist die Reihe schon lange erfolgreich, aber auch im Westen erobert sie sich von Spiel zu Spiel mehr Fans, obwohl ihre Bekanntheit hierzulande noch lange nicht an Reihen wie Dragon Quest oder gar Final Fantasy heranreicht.

Atelier Ryza ist einer der jüngsten Ableger der Hauptreihe, der erste Teil erschien erst 2019. Dass wir jetzt schon bei Teil 3 sind, zeigt, wie beliebt gerade die Ryza-Spiele sind. Tatsächlich kam auch Atelier Ryza 3 wieder sehr gut an, und zwar sowohl bei den Fans als auch bei Kritiker*innen. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei ansehnlichen 82 Punkten.

In den Kämpfen ist Atelier Ryza 3 ein typisches gruppenbasiertes JRPG.

Bei Atelier Ryza 3 handelt es sich um ein klassisches Rollenspiel, in dem ihr mit einer Gruppe von bis zu 11 Charakteren unterwegs seid, darunter auch einige, die schon aus früheren Spielen bekannt sind. Da Hauptfigur Ryza eine fähige Alchemistin ist, spielt neben Kämpfen und der Erkundung der Spielwelt auch das Sammeln von Zutaten und Ressourcen eine große Rolle. Diese könnt ihr anschließend in mächtige Items verwandelt, wenn ihr über das richtige Rezept verfügt.

Diesmal führt uns die Story zu einer mysteriösen Inselgruppe, den Kark Isles, die plötzlich aus dem Nichts erschienen sind, und zwar ganz in der Nähe von Ryzas Heimat. Es ist nun Ryzas Aufgabe, diese Inseln zu erforschen und herauszufinden, ob sie zu einer Bedrohung werden könnten.

