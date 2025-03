PS5-Rollenspielhit im Angebot: Seine 94 Punkte auf Metacritic hat sich dieses Fantasy-Abenteuer mit 100 Spielstunden redlich verdient!

Eine so spannende Spielwelt wie in diesem PS5-Rollenspiel, das Mittelalter und fortgeschrittene Technik vermischt, findet man selten.

94 Punkte auf Metacritic und eine Auszeichnung zum besten Rollenspiel des Jahres bei den Game Awards: Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen der ganz großen Top-Hits aus 2024 im Angebot schnappen und euch dadurch für rund 100 Stunden Spielzeit (und zwar gute Spielzeit, kein langweiliges Füllmaterial!) in eine der interessantesten Fantasy-Welten der letzten Jahre verlieren. Hier geht’s direkt zum Deal:

Der Deals ist Teil der Frühlingsangebote bei Amazon, die nur noch bis Montag laufen. Euch bleibt also nicht mehr viel Zeit. Natürlich findet ihr in dem riesigen Amazon-Sale auch noch weitere PS5-Angebote, darunter sowohl Spiele als auch Hardware wie Headsets und Controller. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Was diesen Fantasy-Hit zum besten PS5-Rollenspiel 2024 macht

1:45 Metaphor: ReFantazio ist das neue Spiel der Persona-Macher

Es geht hier um Metaphor: ReFantazio, den neuen Rollenspielhit des Teams hinter der Persona-Reihe. Tatsächlich hat Metaphor spielerisch eine Menge mit Persona gemeinsam, wirft jedoch das gesamte Szenario mit japanischem Schulalltag und seltsamen Parallelwelten über den Haufen. Stattdessen bekommt ihr hier eine Fantasy-Welt im Stil des europäischen Mittelalters an der Grenze zur Neuzeit.

Die Spielwelt ist auch schon eines der großen Highlights des Rollenspiels, und zwar nicht nur wegen ihrer Größe und ihres hervorragendes Artdesign, sondern auch, weil sie mit ihrer Mischung aus authentisch wirkenden Großstädten, abgedrehten Fantasy-Kreaturen, kreativer Technik und abwechslungsreichen Landschaften erstaunlich frisch wirkt. Noch dazu ist sie aufgrund ihres komplexen politischen Geflechts enorm glaubwürdig.

Tagsüber habt ihr in der Stadt Aufgaben zu erledigen und müsst euch eure begrenzte Zeit dabei effizient einteilen.

Beim Kampfsystem mischt Metaphor: ReFantazio traditionelle rundenbasierte Taktik-Kämpfe mit Echtzeit-Action. Schwächere Feinde könnt ihr direkt in Echtzeit verprügeln, für härtere Brocken wird in einen Kampfbildschirm gewechselt. Hier müsst ihr die Spezialfähigkeiten eurer vier Team-Mitglieder geschickt kombinieren. Durch die sehr unterschiedlichen Archetypen, denen die Charaktere angehören, entwickelt sich dabei großer taktischer Tiefgang.

Die Unterteilung in Kämpfe in Dungeons einerseits und die Bewältigung des Alltags andererseits, die schon aus Persona bekannt ist, bleibt übrigens erhalten. Nur erkundet ihr hier eben tagsüber die Stadt und trefft euch mit Bewohnern, um eure Beziehungen zu stärken und Nachforschungen anzustellen. Da euch an jedem Spieltag nur eine begrenzte Menge an Aktionen zur Verfügung stehen, müsst ihr Prioritäten setzen, die den Verlauf der Handlung beeinflussen.

Alles in allem muss man noch nicht mal viel mit JRPGs anfangen können, um mit Metaphor: ReFantazio seinen Spaß zu haben. Der Wechsel des Szenarios reicht schon, um auch diejenigen anzusprechen, die in Persona nicht etliche Stunden ins Bewältigen des Schülerlebens investieren wollten. Ihr müsst nur Lust haben auf ein Rollenspiel, dem Story und Beziehungsgeflechte ebenso wichtig sind wie Kämpfe und Erkundung, dann seid ihr hier genau richtig: