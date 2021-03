PS5: Mann aus Vietnam greift für seinen Konsolentraum zu kuriosem Trick

Das PS5-Design mag nicht jedem gefallen, kann aber durchaus seine Vorteile haben. Beispielsweise erinnert es an einen WIFI-Router, was sich auch ein vietnamesischer Ehemann dachte und die optische Ähnlichkeit ausnutzte, um den PS5-Kauf vor seiner Frau zu verheimlichen.

PS5 als WIFI-Router "getarnt"

Nicht jede*r Partner*in mag begeistert sein, wenn man sich mit der PS5 ein neues Spielzeug ins Haus holt. Aus diesem Grund - und offenbar aus Angst vor der Reaktion seiner Frau - hat ein Vietnamese in die Trickkiste gegriffen und sich von den PS5-Memes inspirieren lassen, in dem das Konsole-Design mit dem von Routern verglichen wird (via gizmochina).

Link zum Reddit-Inhalt

Aufwändiger Router-Schwindel: Dabei hat der Ehemann die PS5 aber nicht einfach nur als Router ausgegeben, sondern auch die gesamte Installation passend vorgetäuscht. Dafür wies er den Sony-Mitarbeiter an, der die Konsole anlieferte, sich als Mitarbeiter des Telekommunikationsunternehmens Viettel auszugeben. Dieser kam dann in der passenden Arbeitskleidung vorbei und installierte mit der PS5 einen "5G-WIFI-Router". Um die Täuschung abzurunden, klebte er sogar noch einen Sticker für den Viettel-Kundendienst auf die Konsole.

Link zum Facebook-Inhalt

Das PS5-Design sorgt auch darüber hinaus für Aufsehen:

Allzu lange dürfte es aber wohl nicht dauern, bis die Ehefrau den Schwindel bemerkt. Vor allem nicht, da diese Geschichte in der vietnamesischen Facebook-Gruppe "Vietnam Gaming Setup" geteilt wurde und nun im Internet die Runde macht. Oder handelt es hierbei schlicht um einen Fake? So oder so bietet das Täuschungsmanöver damit eine kuriose Story, die einmal mehr zeigt, wie beliebt die PS5 ist.

Was sagt ihr zu der Täuschung? Fallen euch noch andere Möglichkeiten ein, wie man sich eine PS5 "unbemerkt" ins Haus holen kann?