PS5-Seitenflügel anpassen? Umfrage zeigt klare Tendenzen

Das Teardown-Video der PS5 vor ein paar Wochen bestätigte: die weißen Seitenflügel von Sonys Next Gen-Konsole lassen sich abnehmen. Und es dauerte nicht lange, bis der erste Dritthersteller Custom Plates in diversen Farben im Internet feilbot. Der Name des Herstellers hat sich mittlerweile geändert, aber die bloße Existenz des Shops zeigt eindeutig: Offenbar gibt es Interesse, die PS5 nicht weiß zu lassen, sondern anzupassen.

Und diese Frage interessierte auch uns, weswegen wir sie in einer Umfrage an euch stellten. Plant ihr, die Seitenflügel eurer PS5 anzupassen oder gefällt euch das schlichte weiße Design, so wie es ist? Oder wollt ihr warten, bis Sony möglicherweise irgendwann einmal offizielle Plates auf den Markt bringen wird?

Die Umfrage läuft nun bereits eine knappe Woche und wir haben die bisherigen Ergebnisse ausgewertet.

Der Großteil hat Lust auf Custom Designs

Ja - Meine PS5 bekommt ein Custom Design! 621 Stimmen

Bin unsicher und entscheide später: 460 Stimmen

Nein - die weiße PS5 gefällt mir so, wie sie ist: 408 Stimmen

Gesamt: 1484 (Stand 31.10.2020)

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Die meisten Umfrageteilnehmer*innen haben durchaus Interesse an Custom Designs für ihre PS5 und planen tatsächlich, eines für ihre Konsole zu kaufen oder zu gestalten.

Die Weiß-Anhänger und die, die noch zweifeln, halten sich dagegen in etwa die Waage - das Standard-Design der neuen PlayStation scheint also auch viele Fans zu haben.

Stimmen aus der Community

In den Kommentaren unter dem Artikel mit der Umfrage habt sich bereits einige Kommentare gesammelt. Und viele davon thematisieren sogar schon mögliche Wunschfarben für die Seitenflügel - eine ist dabei ganz weit vorn:

"In schwarz würde sie besser in mein Wohnzimmer passen [...]" (Kenny09)

"Wird schwarz gemacht, das weiß passt mir gar nicht" (Durzo)

"Selbstverständlich! Wird Schwarz." (Master Chief 1978)

"Ich würde direkt (sofern das Originale von Sony sind) schwarze dazu kaufen." (KratosBRR)

Einschränkungen wie im letzten Kommentar sind im Comments-Bereich häufiger zu lesen, einige von euch wollen sich nicht auf Drittanbieter verlassen, sondern warten ab, ob Sony möglicherweise eine eigene Lösung anbieten wird. Dann wird aber auch der Preis entscheidend, denn Kommentare wie "Sicherlich nicht für 39,99" von User Snakelator gibt es ebenfalls einige.

Und natürlich gibt es auch viele Stimmen, die mit dem weiß der Konsole zufrieden sind:

"Nein, die bleiben wie sie sind." [...] (TomSir79)

"Das Design ist für mich perfekt, da ich mein Haus auch sehr clean, in weiß und schwarz gehalten habe" (Der Pirat)

"Ich belasse es so wie es ist." (Veinion)

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Custom Markt für die PS5 entwickeln wird. Potenzial ist aber in jedem Fall vorhanden, das hat auch die Umfrage gezeigt.

Danke an alle, die sich an der Umfrage und in den Kommentaren beteiligt haben!