Dieser PS5-Shooter schickt euch ins Jahr 1904 und sieht richtig gut aus – jetzt günstig sichern!

So günstig wie jetzt gab es diesen PS5-Actionhit laut Vergleichsplattformen noch nie.

Gerade könnt ihr euch einen PS5-Actionhit aus dem letzten Jahr zum laut Vergleichsplattformen bislang besten Preis aller Zeiten schnappen: Den bildhübschen Shooter, der euch über 100 Jahre in die Vergangenheit schickt, bekommt ihr jetzt bei Amazon im Sonderangebot. Wie lange der Deal gilt, verrät der Händler leider nicht. Hier findet ihr ihn:

Übrigens könnt ihr euch bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Actionspiele im Angebot schnappen. Hier eine kleine Auswahl:

Bildhübsche Landschaften im Jahr 1904: Das ist der günstige PS5-Actionhit!

Sowohl die Landschaften als auch die Städte und Dörfer in Mafia: The Old Country machen optisch einiges her.

Wir sprechen hier von dem im letzten Sommer erschienenen Mafia: The Old Country, das ihr bei Amazon gerade schon für 20,60€ (UVP: 49,99€) bekommt. Das vierte Spiel der Reihe schickt euch zur Abwechslung mal nicht in eine US-Großstadt, sondern nach Sizilien und noch weiter in die Vergangenheit als je zuvor: Die Geschichte rund um den Protagonisten Enzo, der nach einem besseren Leben im Schoß der Familie sucht, spielt in den Jahren 1904 bis 1907.

Nachdem Mafia 3 einer generischen Open-World-Formel mit Nebenaufgaben und der Eroberung von Distrikten gefolgt war, spielt sich Mafia: The Old Country sehr viel linearer. Zwar gibt es in der Theorie noch immer eine offene Spielwelt, wie in allen Mafia-Spielen. Durch diese rast ihr aber im Grunde nur hindurch auf eurem Weg von Story-Mission zur Story-Mission. Dadurch ist The Old Country mit circa 15 Stunden ein recht kompaktes Spiel, aber eben auch eines, das eure Zeit nicht mit Füllmaterial verschwendet.

16:28 Mafia: The Old Country - Test-Video zum tollen Serien-Prequel in Sizilien

Autoplay

Außerdem gibt es in der Spielwelt zwar nicht viel zu tun, aber trotzdem viel zu sehen: Die sizilianischen Landschaften, Dörfer, Villen und alten Ruinen sehen wunderschön aus. Diese Welt einfach nur zu Pferd oder mit frühen Automobilen zu durchqueren, ist bereits ein atemberaubendes Erlebnis, durch das Mafia: The Old Country schon fast den aktuellen Angebotspreis wert ist. Es hat aber auch noch recht solides Gameplay zu bieten.

Im Kern handelt es sich um einen Third-Person-Shooter mit Schleichmechaniken, der sein Gameplay mit Verfolgungsjagden und spannenden Messerkampf-Duellen auflockert. Von Letzteren abgesehen, sind die Spielmechaniken nicht sehr kreativ, aber kompetent umgesetzt. Ähnliches könnte man auch von der Story behaupten. Insgesamt ist Mafia: The Old Country damit ein Spiel, das wir spätestens zum jetzigen Preis allen, die Lust auf ein atmosphärisches Solo-Abenteuer haben, wärmstens empfehlen können.