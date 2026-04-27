Warum diese Google-Smartwatch komplett anders ist als die Konkurrenz und dennoch alles richtig macht

Diese Google-Smartwatch ist super leicht und flach. Sie macht vieles anders und wurde so zu einer der beliebtesten Modelle des Tech-Riesen.

Wenn man damals wissen wollte, was mit dem eigenen Körper los ist, musste man drei Tage barfuß auf irgendeinen Berg kraxeln, um einen Schamanen oder Dorfheiler nach dem Ruhepuls zu fragen. Heute binden wir uns einfach eine Smartwatch ans Handgelenk, die uns morgens direkt steckt, wie bescheiden wir eigentlich geschlafen haben. Völlig irre wenn man drüber nachdenkt. Mittlerweile sind die üblichen Modelle voll mit Ramsch-Funktionen, die so gut wie keiner nutzt. Die Google Fitbit Versa 4 ist eines der beliebtesten Modelle des Tech-Riesen und das, weil sie sich auf das Wesentliche konzentriert.

Flaches Design und endlich wieder ein echter Knopf

Was ich als großes Quality-of-Life Feature sehe ist der echte, drückbare Knopf. Wer schon mal mit verschwitzten Händen beim Sport versucht hat, auf einem Touchscreen herumzuwischen, weiß, was das für ein Krampf ist. Da hämmert man lieber blind auf eine echte Taste. Eure WhatsApp-Nachrichten und Anrufe vom Handy ploppen natürlich trotzdem ganz entspannt auf dem Schirm auf, egal ob ihr ein iPhone oder Android nutzt.

Optisch macht das Ding einen echt schlanken Fuß. Die Uhr ist richtig schön flach gebaut und wiegt gefühlt fast nichts. Das rettet euch vor allem nachts, wenn ihr euren Schlaf aufzeichnen wollt. Nichts nervt mehr als so ein dicker Klotz, der sich beim Umdrehen in die Rippen bohrt. Das verbaute AMOLED-Display ist schön scharf, zeigt die Farben ordentlich an und kann auf Wunsch auch dauerhaft leuchten.

Ihr habt hier sechs Tage am Stück komplett eure Ruhe vor der Steckdose.

Purer Fokus auf Sport und Erholung

Auch wenn sie von außen aussieht wie eine normale Smartwatch, ist die Versa 4 im Kern ein Fitness-Tracker. Über 40 Sportarten sind integriert, ihr könnt damit schwimmen gehen, laufen, Rad fahren oder einfach eure täglichen Schritte zählen.

Fitbit ist beim Thema Schlaftracking meiner Meinung nach sowieso extrem stark aufgestellt. Die Uhr scannt nicht nur, wie lange ihr im Bett wart, sondern dröselt eure Schlafphasen und den Blutsauerstoff nachts haargenau auf.

Basierend auf euren Daten formt die Uhr den Tagesform-Index. Die App merkt euren Puls, den Stress und wie gut ihr geschlafen habt und sagt euch dann, ob ihr heute im Gym Gas geben oder lieber auf der Couch ruhen solltet.

Kleiner Haken an der Geschichte: Um das komplett auszureizen und alle Werte zu sehen, braucht ihr das Premium-Abo von Fitbit. Beim Kauf gibt es immerhin direkt sechs Monate gratis dazu. Danach kostet der Spaß monatlich Geld, das solltet ihr im Hinterkopf behalten.

MIt dem Tagesform-Index habt ihr jeden Tag eine grobe Übsersicht, wie erholt ihr seid und wie viel Kraft und Energie ist für den Tag habt.

Ein Akku, der eine Woche durchhält

Während die teuren Uhren von Apple oder Google meistens nach ein bis zwei Tagen die Grätsche machen und ans Ladekabel müssen, ist es bei der Versa 4 etwas anders. Der Akku hält hier ganz entspannt über sechs Tage durch.

Wenn ihr dauernd das GPS auf der Laufstrecke glühen lasst, geht der Saft ein bisschen schneller flöten. Aber selbst dann: Wenn die Uhr mal komplett leer ist, reicht eine kurze Kaffeepause von zwölf Minuten am Kabel, um genug Strom für einen kompletten weiteren Tag reinzupumpen.

Wieso die Google Fitbit Versa 4 so anders ist

Die Google Fitbit Versa 4 ist für mich eigentlich gar keine "echte" Smartwatch mehr, mit der ihr euer komplettes Leben steuern könnt. Ihr könnt keine zusätzlichen Apps runterladen. Die Spotify-Playlist direkt auf der Uhr speichern geht auch nicht. Auch medizinische Feinheiten wie ein EKG gibt es hier nicht.

Wenn ihr aber auf diesen ganzen App-Schnickschnack pfeift und einfach nur einen bequemen Tracker mit richtig guter Akkulaufzeit und starkem Schlaftracking sucht, macht ihr hier absolut nichts falsch. Vor allem habt ihr hier das angesehene Fitbit-Gesundheitstracking mit eingebaut, das mit Garmin mithalten kann.

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