Den Xbox Controller gibt's jetzt richtig günstig: Microsoft-Original im MediaMarkt-Angebot!

Gerade habt ihr mal wieder die Chance, den Microsoft Xbox Controller günstig abzustauben.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade den Microsoft Xbox Wireless Controller günstig abstauben. Durch den neuen Sale bekommt ihr einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Prinzipiell gilt das zwar für alle Farben des Controllers, mit Abstand am günstigsten sind aber die Standard-Versionen in Schwarz und Weiß, denn diese sind bei MediaMarkt aktuell ohnehin schon deutlich reduziert:

Laut Vergleichsplattformen gibt es beide Varianten des Original-Gamepads von Microsoft nirgendwo sonst so günstig. Der Sale läuft allerdings nur noch bis zum 9. Februar, also bis Montag. Euch bleibt somit nicht mehr viel Zeit.

Durch die MediaMarkt-Aktion könnt ihr übrigens natürlich auch noch viele andere Gaming-Angebote abstauben. Darunter sind beispielsweise die Xbox Series X und S und auch andere Konsolen wie die PS5 Pro und die Nintendo Switch 2. Die Übersicht über sämtliche Deals des Sales findet ihr hier:

Auch Xbox Elite Controller Series 2 im Angebot!

Den Xbox Elite Controller gibt's sowohl in der normalen als auch in der Core-Version günstiger.

Falls euch der normale Microsoft Xbox Controller noch nicht gut genug ist und ihr auf das High-End-Modell umsteigen möchtet, könnt ihr euch auch den Xbox Elite Controller Series 2 im MediaMarkt-Sale schnappen. Den Pro Controller gibt's sowohl in der Standard-Version als auch in der günstigeren Core Edition mit weniger Zubehör im Angebot:

Den Xbox Elite Controller Series 2 könnt ihr auf vielfältige Weise an eure Vorlieben anpassen. Per App könnt ihr etwa die Sensitivität der Sticks und die Stärke der Vibration einstellen, außerdem verfügt er über Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und so in Shootern schneller feuern könne.

Die Standard-Version bietet zudem vier programmierbare Paddles auf der Rückseite. Wenn ihr diese mit Funktionen belegt, die normalerweise auf den Buttons auf der Vorderseite liegen, braucht ihr den rechten Daumen nicht mehr so oft vom rechten Trigger zu nehmen. Bei der Core-Version sind die Paddles nicht im Lieferumfang enthalten, können aber separat nachgekauft werden.