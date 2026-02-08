Rollenspiel-Meilenstein: Einen der größten Open-World-Hits aller Zeiten gibt's jetzt günstig im PS5-Remake!

Nach 20 Jahren ist dieser Rollenspiel-Klassiker mit einem schicken PS5-Remake zurückgekehrt.

Im letzten Jahr ist das aufwendige PS5-Remake eines der berühmtesten Open-World-Rollenspiele aller Zeiten erschienen. Jetzt könnt ihr es euch günstiger im Sonderangebot schnappen, und zwar sogar in der physischen Deluxe Edition, die eine ganze Reihe von zusätzlichen In-Game-Gegenständen mitliefert. Bei Amazon bekommt ihr nämlich Extra-Rabatt an Kasse, wodurch das Spiel deutlich günstiger wird als im PlayStation Store:

Amazon ist bei diesem Angebot mit einem Deal aus dem großen MediaMarkt-Sale mitgezogen, durch den ihr auch noch viele weitere PS5-Spiele sowie Hardware von der PS5 Pro bis hin zum PSVR2 Headset günstiger abstauben könnt. Die Angebote gelten allerdings nur noch bis Montag, euch bleibt also nicht mehr viel Zeit:

Zurück nach 20 Jahren: Das ist der Open-World-Rollenspielklassiker

In der Unreal Engine 5 sieht die Welt von Oblivion noch viel, viel schöner aus als im Original.

Es geht ihr um The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, einer überraschend im letzten Jahr erschienenen Neuauflage des Bethesda-Meisterwerks, das weit mehr bietet als nur höhere Auflösung und bessere Texturen. Das Spiel wurde mithilfe der Unreal Engine 5 technisch komplett generalüberholt, was für eine schicke, zeitgemäße Grafik mit neuen Animationen und auch für zahlreiche Modernisierungen bei Bedienung und Interface sorgt.

15:29 Oblivion Remastered angespielt: Was ist neu?

Sogar ein paar spielerische Anpassungen gibt es, etwa bei der Bewegungsgeschwindigkeit. Ansonsten bekommt ihr inhaltlich aber natürlich im Wesentlichen das Spiel von damals, allerdings zusammen mit allen DLCs, einschließlich der beiden großen Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“.

Das Original gilt bis heute als einer der großen Meilensteine unter den Open-World-Rollenspielen, mit einem Score von 93 (PS3) bzw. 94 (PC, Xbox) Punkten auf Metacritic. Wie auch Skyrim und Morrowind verdankt Oblivion diese Traumwertungen vor allem seiner grandiosen Fantasy-Spielwelt, die nicht nur wunderschön aussieht, sondern uns ständig von einem Geheimnis und spannenden Abenteuer ins nächste stolpern lässt, sodass die Erkundung so viel Spaß macht wie in wenigen anderen Spielen.