PS5 Slim, aber richtig: So klein könnte die neue PlayStation 5 wirklich sein

Die Tiny PS5 Slim von Not From Concentrate ist wirklich klein (Bild: https://www.youtube.com/watch?v=uUkn_y73U_M)

Die sogenannte PS5 Slim war für viele Fans eine Enttäuschung. Die 30 Prozent Verkleinerung haben sich weniger bemerkbar gemacht als erhofft und mehr Power oder ähnliches gab es auch nicht. Darum nehmen Bastler wie dieser hier die Sache jetzt einfach selbst in die Hand. Mit beeindruckenden Ergebnissen: Diese Tiny PS5 fällt wirklich deutlich kleiner aus und sieht richtig cool aus.

Die wahre PS5 Slim: Bastler macht die PS5 sehr viel kleiner und jetzt wollen wir auch so eine

Darum geht's: Sony hat eine Hardware-Revision der PS5 auf den Markt gebracht, die im Volksmund PS5 Slim genannt wird – offiziell heißt sie aber nicht so. So viel kleiner fällt die neue Konsolenversion auch nicht aus, aber zumindest ein bisschen. Der altbekannte Look bleibt allerdings auch erhalten.

1:00 Der neue Trailer zur PS5 Slim zeigt, wie cool Filme zu God of War und Horizon aussehen könnten

Zu wenig, zu groß: Die minimalen Veränderungen an der Standard-PS5 stoßen bei vielen Fans auf wenig Gegenliebe. Die "neue" PS5 richtet sich definitiv nicht an Leute, die schon eine PS5 haben, sondern eher an Neu-Käufer*innen. Aber das heißt natürlich nicht, dass Fans sich nicht trotzdem eine richtige PS5 Slim wünschen.

Vorhang auf für die Tiny PS5: Der Technik-Experte und Bastler vom NFC-YouTube-Kanal nimmt sich der Sache an und baut die PS5 so um, wie er sie sich wünschen würde. Was dabei herauskommt, kann sich wirklich sehen lassen. Die Tiny PS5 ist über 60 % kleiner als die alte PS5, sieht ganz anders und viel eckiger aus und hat ein separates Disklaufwerk.

Wie hat er das geschafft? Mit sehr viel kleinteiliger Detail-Arbeit. Für diese coole Tiny PS5 wurde eine PS5 komplett auseinander genommen und in ein Mini-PC-Gehäuse gesteckt. Die Kühlkörper sowie der Lüfter wurden vollständig ersetzt, außerdem gab es jede Menge Spezial-Anfertigungen aus dem 3D-Drucker und eine geradezu winzige SSD.

Hier könnt ihr euch den ganzen Prozess mit Erklärungen und das Ergebnis im Video ansehen:

Lautstärke und Temperatur müssen trotz des sehr viel kleineren Formats offenbar keine Einbußen hinnehmen. Das heißt, eine richtige, offizielle PS5 Slim könnte durchaus so klein sein wie diese hier – ohne, dass es zu Problemen bei der Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit kommen müsste.

Einziger Wermutstropfen: Offenbar muss das separate Disklaufwerk mit zwei Kabeln angeschlossen werden und ohne können wohl auch keine System-Updates installiert werden.

Das macht aber der optionale Controller-Halter wieder wett. Der kann zwei DualSense-Controller aufladen, und zwar selbst dann, wenn die Tiny PS5-Konsole ausgeschaltet ist.

Formfaktor kommt an: Nicht nur, dass diese PS5 Slim so viel kleiner ausfällt, auch der Look stößt auf sehr viel Gegenliebe bei den Menschen, die sich das Video bereits angesehen haben. Kein Wunder, war doch das gewöhnungsbedürftige Design der PS5 schon zum Release vielen Fans eher ein Dorn im Auge. Wer weiß, vielleicht lässt sich Sony ja inspirieren.

Wie findet ihr die selbstgemachte Mini-PS5? Würdet ihr sie euch ins Regal stellen oder mögt ihr das Original lieber?